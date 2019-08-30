В Пермском районе Прикамья завершился ремонт моста через реку Юг

ТАСС, 30 августа. В Пермском районе Прикамья на автомобильной дороге "Болгары-Юго-Камский-Крылово" завершился ремонт мостового перехода через реку Юг, сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Мост находится на трассе, связывающей краевой центр с несколькими районами Пермского края - Пермским, Осинским, Чернушинским, Бардымским, Куединским и далее с Башкирией и Свердловской областью.

"Подрядчик, ООО "ПромТехноС", усилил мостовые опоры, отремонтировал покрытие самого моста, подходы к нему, обустроил водоотвод с насыпи, установил новое барьерное ограждение, дорожные знаки и выполнил дорожную разметку. Во время ремонта на мосту было организовано реверсивное движение, регулируемое светофором. Стоимость работ по контракту составила 10,7 млн рублей. Общий гарантийный срок на выполнение работ составляет четыре года", - сказано в сообщении.

Работы должны были завершиться в октябре 2019 года, но подрядчик выполнил их раньше срока, добавили в пресс-службе.

В 2019 году на региональных автодорогах края планируется завершить ремонт еще четырех мостов: через реки Култым, Поломка, Черная, Немыль.