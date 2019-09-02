Сергей Шипов: в своих репортажах называю Ханты-Мансийск мировым центром шахмат

Гроссмейстер и известный шахматный эксперт, основатель сайта crestbook.com будет комментировать все матчи для русскоязычной аудитории на Кубке мира, который стартует в Ханты-Мансийске 9 сентября. Пресс-центр турнира накануне ответственного старта расспросил мастера шахматного репортажа о предстоящих баталиях и роли комментатора в современных шахматах.

— Вы далеко не в первый раз будете комментировать шахматные партии на большом международном турнире в Ханты-Мансийске. Согласны, что город часто называют "неофициальной столицей" отечественных шахмат?

— Я в своих эфирах регулярно называю Ханты-Мансийск мировым центром шахмат. Такого количества крупных международных турниров, как в столице Югры, в других городах не бывает. Раньше в этом плане блистала Элиста, но теперь Ханты-Мансийск ее заменил. Очень приятно видеть, что с годами энтузиазм и заинтересованность в шахматах у местных руководителей не угасает. И мы, шахматисты, уже привыкли летать в Ханты-Мансийск. У нас там много знакомых и друзей.

— Эксперты считают, что Кубок мира – одно из самых непредсказуемых шахматных событий с турнирной точки зрения, где фавориты запросто могут оступиться на ранних стадиях. В чем особенности работы именно комментатора на Кубке мира?

— Нокаут – самый эмоциональный формат проведения турниров. Игра шахматистов в нем напоминает работу саперов. Одна ошибка – и турнир завершен! Накал и градус борьбы зашкаливает за красную отметку. Поэтому очень интересно смотреть эти партии со стороны. Мне, как комментатору, остается передать эту атмосферу и объяснить суть игры. Расшифровать сложные моменты партий. Ну, и конечно, я сопереживаю игрокам. Вместе с ними радуюсь и горюю.

В первых кругах нокаута мне, как правило, крайне сложно сделать верный выбор – какие партии, какие пары показывать? Сильных и известных шахматистов так много, что глаза разбегаются. А в последующих стадиях уже появляется возможность показать все интересные пары и углубиться в нюансы партий. В общем, мне, комментатору, на Кубке мира скучать и выдумывать, о чем бы поговорить в долгом эфире, не придется.

— Несколько слов о подготовке. Скажем, завтра стартует Кубок. Чем вы занимаетесь накануне первой трансляции?

— Как правило, это рутина. Подготовка оборудования, налаживание взаимодействия с коллегами. Ведь я – лишь наконечник копья. Вместе со мной над трансляциями трудятся специалисты самого разного профиля. Это технологически сложный процесс. Ну, и конечно, важно подойти к такому долгому и интенсивному турниру физически свежим. Так что стараюсь отсыпаться и немного бездельничать перед стартом.

— Некоторые комментаторы из разных видов спорта говорят: "Мы въезжаем в турнир, раскачиваемся, часто уже по ходу. И к финалу выдаем свой максимум". Как у вас?

— Нет, я не раскладываю свои силы по дистанции таким образом. Стараюсь каждый день работать по максимуму. А потом восстанавливаться. Разумеется, к финишу турнира я сильно устаю, но так как мне и самому интересно смотреть шахматную борьбу, то удается держаться. Любовь к шахматам лечит все!

— Во время партий каков ваш процент импровизации и заранее заготовленной информации?

— 90% – импровизация, 10% – заготовки. Мои эфиры настолько длинные, объем информации настолько велик, что заранее невозможно все подготовить. Стараюсь все делать в прямом эфире. По ходу пьесы.

— Шахматы в России сейчас пытаются раскручивать даже на федеральном ТВ. Вы согласны, что экспертам нужно говорить о партиях как можно проще, понятнее для обывателей?

— Это палка о двух концах. Нужно находить золотую середину. Мне, как гроссмейстеру, все же нужно иногда говорить и о сложных шахматных материях – чтобы эфир был интересен для квалифицированных зрителей, которых у нас много десятков тысяч. Важно использовать мою квалификацию. Но при этом я стараюсь это сложное упрощать и освежать лирическими отступлениями. При этом у каждого комментатора своя стратегия. Своя золотая середина.

— Вы получаете удовольствие, когда видите без компьютера выигрышную позицию, а игрок этого не замечает, в итоге ошибается?

— Да, мне регулярно приходится комментировать игру шахматистов, которые уступают мне в мастерстве или просто дико устали. К тому же со стороны многое виднее – это известный факт. Не назвал бы подобные находки удовольствием, ведь зачастую ошибки игроков банальны. Ну, разве что если удается в эфире обнаружить по-настоящему красивую идею, жертву, комбинацию! В общем, я в этом плане таков, как и все шахматисты. Шахматы бывают и скучными, и возбуждающими. И пресными, и прекрасными.

— Россия заявила на Кубок в Ханты-Мансийск больше 20 шахматистов. Возьмем свое, как это случилось у Свидлера в 2011 году?

— Количество в качество не всегда переходит. Лучше иметь в строю четверых хорошо подготовленных игроков, чем сорок не готовых к серьезной борьбе. Надеюсь, что наши парни серьезно отнесутся к турниру и подойдут к нему в хорошей спортивной форме и с запасом дебютных идей. В первую очередь надеюсь на нашу молодежь – на тех, кому за 20, но меньше 30-ти. Где-то среди них и скрывается будущий победитель Кубка… А может быть, и будущий чемпион мира. Ведь два финалиста Кубка Мира выходят в турнир претендентов, который состоится следующей весной. А там уже до Карлсена рукой подать!

О Кубке мира

Кубок мира (12+) пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. Победитель получит $110 тыс. Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.

Организаторы Кубка мира: правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерство спорта Российской Федерации.

Генеральный партнер: ООО "Газпромнефть-Хантос" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Официальный партнер: ПАО "Ростелеком", АУ "Югорская шахматная академия", Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация", компания AB InBev Efes и ПАО "НК "Роснефть".

Генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС. Информационные партнеры – телеканал "Матч ТВ", социальная сеть World Of Chess, ОТРК "Югра", новостной портал Ugra-news.ru, общественно-политическая региональная газета "Новости Югры", еженедельное приложение "АиФ-Югра".

Официальный перевозчик Кубка мира по шахматам: авиакомпания Utair.

Официальный партнер ФИДЕ – ОАО "РЖД".