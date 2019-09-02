Чемпионат России по аквабайку пройдет 6-8 сентября в Казани

Казань, 2 сентября. В Казани с 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Соревнования подведут итоги российского сезона и станут проверкой готовности спортсменов к предстоящим международным выступлениям. Соревнования в столице Татарстана – главное событие в водно-моторном спорте страны.

На три дня столицей российского аквабайка станет Казань, один из главных спортивных центров в России. Столицу Татарстана посетят ведущие российские спортсмены со всех регионов России, где достойно представлен аквабайк. В первую очередь, это регионы, где находятся артерии крупных рек и водохранилища, а также побережье Черного моря и Балтики. За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

"Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине "аквабайк" и определит сильнейших в рейтинговой таблице. Для спортсменов, выступающих на международном уровне, соревнования также станут очередной проверкой и подготовкой перед предстоящими международными выступлениями. До конца года состоятся еще три этапа чемпионата мира (в Китае, Индии и ОАЭ) и один этап чемпионата Европы (в Португалии)", – отмечает Михаил Ершов, главный организатор Чемпионата, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку.

Имена российских аквабайкеров уже хорошо знают за пределами страны. В дисциплине "фристайл" (демонстрация трюков) российская команда одна из сильнейших в мире. В Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира; Арсений Матанцев (Москва), обладатель кубка России этого года и лидер текущего российского рейтинга; Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на Чемпионате Европы - 2019.

"Казань сегодня по праву является спортивной столицей страны: здесь не только проводятся крупные соревнования, но и активно развиваются многие виды спорта. Аквабайк – не исключение. В Альметьевске находится одна из трех сильнейших школ аквабайка в России, которая воспитала многих первоклассных спортсменов в этом виде спорта последних лет. Мы неоднократно принимали чемпионат страны и рады, что этот захватывающий вид спорта возвращается в Казань", – комментирует министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

На чемпионате России в Казани также будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом) и "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Здесь среди участников также есть спортсмены, заявившие о себе на международной арене: в 2017 году на пьедестал чемпионата Европы поднялись петербуржцы Дмитрий Цуков (первое место) и Александр Кабатов (третье).

В программе чемпионата также предусмотрены соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

Соревнования пройдут в акватории озера Нижний Кабан. Здесь уже не раз проводились масштабные спортивные мероприятия. Среди наиболее знаковых – этап чемпионата мира в водно-моторном классе "Формула-1" в 2011 году, этап "Национальной парусной лиги", крупнейшего всероссийского парусного проекта, в 2019 году. Площадка оптимальна для проведения соревнований самого высокого уровня в разных видах водного спорта: широкая акватория позволяет выставить интересную и комфортную для спортсменов дистанцию, а с благоустроенной набережной за соревнованиями удобно наблюдать зрителям.

Помимо спортивной части, для жителей города и гостей чемпионата России предусмотрена обширная развлекательная программа. В субботу, 7 сентября, на площади Габдуллы Тукая состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований в дисциплине "фристайл", которую продолжит концертная программа. Хедлайнеры вечера – московские диджеи Fenix и Sebastien, также на сцене выступит кавер-группа из Казани Doratti.

"Наша приоритетная задача как организаторов крупнейших российских соревнований по аквабайку и популяризаторов этого вида спорта в стране – расширение географии его присутствия. Так, в прошлом году мы впервые провели чемпионат России в Геленджике, а в этом году его принимает Казань. Мы рады возродить традицию проведения ключевых соревнований по аквабайку в одном из самых спортивных городов страны", - комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Чемпионата России по аквабайку.

Кульминацией вечера станет новое ночное шоу от фристайл команды "Космическая Одиссея". Это театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае (флайбординге). В неоновых огнях и под музыкальное сопровождение спортсмены продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность.

Организаторами соревнований являются коммуникационная и продакшн-группа Russian Extreme Machine, Федерация водно-моторного спорта России при поддержке правительства Республики Татарстан. Генеральным партнером чемпионата России по аквабайку - 2019 выступает инвестиционная группа Marathon Group.

"Аквабайк – невероятно зрелищный вид спорта, который импонирует нам своим драйвом и накалом страстей. На кубке России этого года в Твери мы увидели упорную конкурентную борьбу, но при этом и дружное сообщество. Мы рады вновь поддержать организаторов на главном старте сезона", – отмечает Сергей Захаров, председатель правления Marathon Group.

Патронаж: правительство Республики Татарстан.

Генеральный партнер: Marathon Group.

Организаторы: коммуникационная и продакшн-группа Russian Extreme Machine, Федерация водно-моторного спорта России, министерство спорта Республики Татарстан.

Профильный комитет: Комитет по аквабайку Федерации водно-моторного спорта России.

При участии: Министерства спорта РФ, Всемирного водно-моторного союза (U.I.M.), яхт-клуба "Парк Рублево", вейкборд и вейксерф-клуба Malibu, BRP-центров "Северный ветер" и "Южный ветер" Санкт-Петербург, команды Jetski SPB.

Официальный сайт: www.JetskiRussia.ru

Возрастная категория 0+.

Расписание

7 сентября 2019 года

8:00 – 8:30 - собрание участников соревнований

9:00 – 11:00 - тренировка (все классы)

11:00 – 11:20 - 1-й заезд Ski Division GP3

11:25 – 11:45 - 1-й заезд Runabout GP3

11:50 – 12:10 - 1-й заезд Ski Division GP2

12:20 – 12:40 - 1-й заезд Runabout GP2

12:50 - 14:05 - первый раунд в дисциплине Freestyle

14:05 – 15:00 - обед

15:00 – 15:30 - 1-й заезд Runabout GP2

15:40 – 16:10 - 1-й заезд Ski Division GP1

16:20 - 16:50 - детский класс в дисциплине Freestyle

17:00 - 18:15 - второй раунд (финал) в дисциплине Freestyle

18:15 - 18:30 - резервное время

18:30 - 19:00 - подведение итогов Чемпионата судейской коллегией

19:00 - церемония награждения дисциплины Freestyle

19:30 - ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея"

20:00 - DJ`s Fenix, Sebastien

20:30 - концерт кавер-группы Doratti

8 сентября 2019 года

8:00 – 8:30 - собрание участников соревнований

09:00 – 09:20 - 2-й заезд Ski Division GP3

09:25 – 09:45 - 2-й заезд Runabout GP3

09:50 – 10:10 - 2-й заезд Ski Division GP2

10:20 – 10:40 - 2-й заезд Runabout GP2

10:50 – 11:20 - 2-й заезд Ski Division GP1

11:30 – 12:00 - 2-й заезд Runabout GP1

12:00 – 14:00 - обед, перестановка трассы на слалом

14:00 – 15:30 - слалом Ski division GP1

15:30 – 17:00 – слалом Runabout GP1

18:00 – церемония награждения гоночных классов

9 сентября 2019 года - отъезд участников соревнований.