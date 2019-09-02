Площадка "Пространство доверия" Фонда Росконгресс продолжит работу в рамках ВЭФ-2019

Москва, 2 сентября. Во Владивостоке с 3 по 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума – 2019, будет работать тематическая зона "Пространство доверия" (корпус А, уровень 3). Уникальная площадка, объединяющая два проекта Фонда Росконгресс – Территорию инноваций и Лабораторию "Инносоциум", уже была этим летом успешно опробована в ходе Петербургского международного экономического форума – 2019.

Основной темой ВЭФ-2019 в этом году станет поиск новых решений – для ускорения экономического роста, повышения качества жизни, развития бизнеса и международного сотрудничества. Формат "Пространства доверия" уже показал себя как эффективный инструмент, позволяющий обновить взгляд на будущее, сформировать повестку и выстроить диалог между участниками инновационной и социальной экосистемы.

"Вопросы социально-экономического развития являются приоритетом государственной политики России. С целью поддержания открытого многостороннего диалога по актуальным вопросам социального развития, продвижения социальной повестки и тиражирования успешных социальных технологий в рамках Фонда Росконгресс создана инновационная площадка – "Пространство доверия", которая позволяет свободно общаться представителям государства, бизнеса, некоммерческим организациям и научному сообществу. Также весной этого года учрежден Фонд "Инносоциум" – новый проект Фонда Росконгресс, который уже смог решить несколько важных задач. Во-первых, консолидировать многочисленные инициативы в российской социальной повестке, а во-вторых, стать связующим звеном между НКО и бизнесом. Дальнейшие планы развития Фонда "Инносоциум", в частности, будут связаны с развитием экосистем и технологических платформ, которые позволят соединить возможности Фонда Росконгресс по привлечению бизнеса к реализации важных государственных задач с отбором наиболее интересных проектов и их последующим продвижением на площадках Росконгресса", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Первый день работы "Пространства доверия" – стартовый день Форума – будет посвящен работе с некоммерческими организациями. В программу дня войдут как вопросы организации работы НКО, в том числе работа с деловыми партнерами и спонсорами, так и проведение специальных мастер-классов по созданию презентаций и улучшению навыков ораторского искусства для более эффективной работы с потенциальными инвесторами.

"На ПМЭФ-2018 мы представили восемь социальных проектов, получивших президентские гранты, а на ПМЭФ-2019 их уже 18. Благодаря сотрудничеству Фонда президентских грантов с Фондом "Инносоциум" социальные и культурные инициативы российских некоммерческих организаций вошли в повестку дня ключевых экономических форумов в стране. В повседневной жизни представителям НКО нечасто выпадает возможность пообщаться с крупными бизнесменами и чиновниками. Подобные мероприятия дают им возможность обзавестись полезными контактами, получить новые знания. В рамках нашего дальнейшего взаимодействия Фонд "Инносоциум" взял в наставничество 10 проектов, которым он поможет в продвижении и выстраивании взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами. А на ВЭФ-2019 мы планируем не только подписать соглашение о сотрудничестве, но и отдать нулевой день "Пространства доверия" представителям НКО. Сейчас в регионах Дальнего Востока осуществляется почти 230 социальных и культурных проектов, получивших президентские гранты. Еще около 270 уже успешно реализованы. На ВЭФ-2019 Фонд президентских грантов представит инициативы, которые заметно меняют жизнь регионов ДФО к лучшему. На шесть конкурсов, проведенных Фондом президентских грантов, от некоммерческих организаций Дальневосточного федерального округа было подано 3045 проектов. За пять конкурсов (итоги шестого будут подведены в октябре 2019 года) было поддержано 508 инициатив на общую сумму 798 млн рублей", – подчеркнул генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

"Приоритетными направлениями Фонда "Инносоциум" являются: интеграция социальной повестки в основные форумы Фонда Росконгресс и продвижение этой тематики среди молодежи. В рамках ключевых форумов мы развиваем социальную повестку в формате сессий деловой программы, а также выставочной деятельности и экспертных дискуссий на коммуникационной площадке "Пространства доверия". Помимо форумов, одним из наших ключевых проектов является Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум". В новом сезоне мы запускаем обновленный образовательный формат студенческих встреч Лекториума с фокусом на регионах.

Фонд "Инносоциум" активно поддерживает и другие направления, такие как развитие женского лидерства, молодежного предпринимательства, образования и просвещения, реализация социальных и благотворительных проектов и проектов в сфере культуры. Благодаря появлению новых форматов делового общения интерес партнеров к нашим мероприятиям и активностям возрос, что, безусловно, является для нас дополнительным стимулом для дальнейшего развития всех направлений Фонда", – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда "Инносоциум" Елена Маринина.

В первый день основной программы ВЭФ-2019 работа "Пространства доверия" будет строиться прежде всего вокруг темы инвестиций в развитие человеческого капитала. На дискуссиях участники обсудят влияние инвестиций в развитие человеческого капитала на экономический рост и укрепление единства многонационального народа, а также презентуют технологические решения для улучшения качества жизни населения.

Во второй день Форума участники обсудят вопросы сотрудничества в сфере образования, культуры и инноваций, а также представят инновационные проекты. На питч-сессии Business Priority будут представлены проекты-победители одноименного конкурса, проводимого в рамках проекта "Территория инноваций" Фондом Росконгресс совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком "Русский" при поддержке правительства Приморского края. Затем последует "Питч-сессия наоборот": оригинальный проект, в рамках которого представители инвестиционных фондов, федеральных и региональных органов власти, крупного и среднего бизнеса, бизнес-ангелы честно ответят на самые острые вопросы представителей стартапов. Ключевой станет серия мероприятий Фонда Росконгресс на площадке "Пространства доверия" по итогам прошедшего хакатона в поддержку создания механизмов для стимулирования молодежного предпринимательства.

Финальный день работы "Пространства доверия" будет посвящен устойчивому развитию, "зеленым брендам" и обмену опытом. Топ-менеджеры крупнейших компаний совместно с представителями власти обсудят принципы, на которых базируется их устойчивость, и определят критерии, по которым бизнес может быть отнесен к категории "зеленых". А представители бизнеса выступят менторами.

Кроме того, в рамках "Пространства доверия" будет работать выставка в виртуальной реальности "Авангард в трех измерениях", посвященная крупнейшим представителям русского авангарда – Наталии Гончаровой, Казимиру Малевичу, а также классическому пейзажисту Ивану Шишкину.

Уникальный проект, разработанный Третьяковской галереей совместно с компанией VRTech в рамках направления ArtVR, предоставляет новые пути для понимания посетителями контекста эпохи и творчества художников и расширяет возможности восприятия произведений искусства.

Выставка в виртуальной реальности – это новаторский формат VR-проекта в искусстве – edutainment, совмещающий возможности индустрии развлечения и просвещения. Посетители смогут погрузиться в творчество живописцев, постичь тонкости их художественной манеры и прочувствовать атмосферу создания знаменитых картин. В ходе опыта гости также смогут создать свои версии по мотивам известных произведений, которыми можно будет также поделиться в социальных сетях.

Подробно ознакомиться с программой "Пространства доверия" можно по ссылке.

Возрастная категория 6+.