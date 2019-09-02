Объявлены победители VIII Московского кинофестиваля "Будем жить"

Москва, 2 сентября. В Центральном доме кино состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля "Будем жить".

Гостями вечера стали Евгений Герасимов, Владимир Малышев, Владимир Хотиненко, Александр Котт, Виктор Ман, Зинаида Кириенко, Владимир Фенченко, Александр Рапопорт, Владимир Алеников, Вера Суменова, Светлана Коркошко, Екатерина Головня, Любовь Балагова, Игорь Клебанов, Анар Абассов, Владислав Пастернак, Никита Власов и другие.

Евгений Герасимов, президент фестиваля: "Девиз фестиваля - "Сохраняя лучшее, думать о будущем". Мне кажется, очень важно не забывать великие традиции культуры и истории нашего народа, нашего кинематографа. Огромное спасибо всем педагогам ВГИКа, Высших курсов, которые учат и помогают развиваться нашему молодому кино. Побеждайте, любите зрителя и тех, о ком вы снимаете кино!"

На церемонии были вручены призы победителям, а также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие Родион Газманов, Анастасия Чернякова, Алексей Хворостян, Александра Демидова, Елена Мира.

Приз Президента кинофестиваля получил ректор ВГИК Владимир Малышев к 100-летию ВГИК.

Владимир Малышев, ректор ВГИК: "Эта награда поможет нам самим работать бодро и весело. Здесь сидят мастера – слава нашего института – Владимир Хотиненко, Игорь Клебанов, Александр Котт, Виктор Ман, выпускница ВГИК Зинаида Михайловна Кириенко. Дорогие друзья, мы прислушиваемся к девизу фестиваля и хотим вас заверить – ВГИК будет жить".

Победителями фестиваля "Будем жить" в 2019 году стали:

- Лучший полнометражный фильм – "Битва", режиссер Анар Абассов;

- Лучший документальный фильм – "Вырваться. История любви", режиссер Ольга Аверкиева;

- Лучший короткометражный фильм - "Камбэк", режиссер Евгений Корчагин.

Анар Абассов: "Спасибо большое организаторам, жюри и зрителям! Мне очень приятно получить награду в этот день особенно потому, что сегодня день рождения моего мастера и генерального продюсера фильма - Алексея Учителя".

Победителей определило жюри полнометражного игрового, документального и короткометражного игрового кино.

Жюри конкурса полнометражного игрового кино VIII Московского кинофестиваля "Будем жить" возглавил кинорежиссер, сценарист, профессор ВГИК, народный артист России Владимир Хотиненко. Вместе с ним лучшую картину фестиваля выбирали президент Международного Сочинского кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Любовь Балагова, кинооператор, народный артист России, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Клебанов, глава группы компаний "Планета информ" Дмитрий Литвинов и генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Владимир Хотиненко, председатель конкурса полнометражного игрового кино фестиваля: "Я хочу поздравить организаторов, участников и зрителей фестиваля. Это ведь не просто слова – "Будем жить". Я сегодня узнал историю: великий режиссер Орсон Уэллс, разговаривая с Брижит Бардо, сказал: "Кино – это превосходная штука, чтобы дразнить жизнь". И в этом смысле программа фестиваля абсолютно соответствует это фразе – она невероятно разнообразна и интересна, поэтому смотреть ее и определять победителя для нас было очень приятным занятием".

Жюри конкурса короткометражного игрового кино стали педагог ВГИК, режиссер, сценарист, продюсер Александр Котт, обозреватель "Российской газеты", кинокритик Сусанна Альперина, заместитель генерального директора по дистрибуции в Кинокомпании "Пионер" Александра Геллер, директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава, генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

Александр Котт, председатель конкурса короткометражного игрового кино фестиваля: "У нас была большая программа – мы посмотрели 35 коротких фильмов, и я хочу поблагодарить за работу своих коллег, была возможность пообщаться, посмотреть и оценить кино с разных сторон. "Будем жить" - это очень важная фраза, и она звучала в нашем великом фильме "В бой идут старики", когда Скворцов, направляя свой самолет на немецкие поезда и идя на гибель, крикнул: "Будем жить". Это реплика звучит очень ярко, но за ней стоит большой смысл. Поэтому я думаю, что это фестиваль не только о радостном, светлом, духоподъемном кино, но еще и о кино про жизнь".

Работы участников конкурса документального кино оценивали педагог ВГИК, режиссер документального кино Виктор Ман, режиссер, продюсер Екатерина Головня, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб.

Виктор Ман, председатель конкурса документального кино фестиваля: "Картины нам понравились, были интересные работы. Я желаю удачного дальнейшего продвижения этим фильмам, а зрителям – приятного просмотра".

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Номинация "Полнометражное игровое кино":

- Приз "За лучший фильм": фильм "Битва", режиссер Анар Аббасов;

- Приз Председателя жюри: фильм "Бык", режиссер Борис Акопов;

- Диплом "2-е место в номинации": фильм "Странники терпенья", режиссер Владимир Алеников;

- Диплом "3-е место в номинации": фильм "Молодое вино", режиссер Петр Олевский;

- Специальный диплом "За лучшую операторскую работу": оператору Александру Демьяненко (фильм "Битва", режиссер Анар Аббасов);

- Специальный диплом "Лучший актерский ансамбль": фильм "Бык", режиссер Борис Акопов.

Номинация "Короткометражное игровое кино":

- Приз "За лучший фильм" и денежный приз от "Национального фонда поддержки правообладателей": фильм "Камбэк", режиссер Евгений Корчагин;

- Диплом "2-е место в номинации": фильм "Болванка", режиссер Никита Власов;

- Диплом "3-е место в номинации": фильм "Топливо", режиссер Михаил Архипов;

- Специальный диплом "За физическое изображение совести в кино": фильм "Белым по черному", режиссер Антон Мамыкин;

- Специальный диплом "Просто о главном": фильм "Ракушка", режиссер Анна Озар;

- Специальный диплом "За убедительность в изображении правды": фильм "Путешествие в Париж", режиссер Мария Полякова;

- Специальный диплом "За умение сделать невидимое видимым": фильм "Гармония", режиссер Евгений Сангаджиев;

- Специальный диплом "За бережное отношение к памяти": фильм "Мамины шпильки", режиссер Татьяна Федоровская;

- Специальный диплом "За искренность и любовь к своим героям": фильм "Бабочки летают зимой", режиссер Яна Алекперова.

Номинация "Документальное кино":

- Приз "За лучший фильм": фильм "Вырваться. История любви", режиссер Ольга Аверкиева;

- Диплом "2-е место в номинации": фильм "Хроники ртути", режиссеры Бен Гез, Александра Кулак;

- Диплом "3-е место в номинации": фильм "Юра музыкант", режиссер Павел Селин;

- Специальный диплом Юрию Ермолину за операторскую работу в фильме "Отец Байкал" (режиссер Марина Мария Мельник);

- Специальный диплом "За гуманистический рассказ о стремлении героя преодолеть свою болезнь и быть достойным членом общества" режиссеру фильма "Сильная доля" Вадиму Воронцову.

Специальные призы вручили представители правительства Москвы. Департамент главного управления и контроля отметил работу Дмитрия Давыдова "Нет Бога, кроме меня". Документальный фильм "Сильная воля" режиссера Вадима Воронцова получил приз от департамента образования и науки Москвы. В категории короткометражного кино департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы была награждена картина "Формат бабочки" режиссера Любови Князевой. Специальный приз от газеты "Московский комсомолец" получил фильм "Кире" режиссера Ильсияра Дамаскина.

Завершением вечера стал специальный показ фильма "Команда мечты" режиссеров Филиппа Абрютина и Максима Зыкова.

Также в рамках фестиваля "Будем жить" состоялся ряд образовательных и индустриальных мероприятий.

Например, участники круглого стола "Кино будущего" обсудили новые форматы киноиндустрии – скрин-лайф, веб-сериалы, интерактивное кино, мобильное кино, тренды кинематографа, а также возможности монетизации и поддержки нового кино. В дискуссии приняли участие независимые продюсеры, представители онлайн-кинотеатра Ivi.ru, компании "Базелевс", московских киношкол – "Арка", МШК, независимые продюсеры.

Дмитрий Якунин, директор кинофестиваля: "Мир меняется, кино меняется, мы стараемся развивать Молодежный центр Союза кинематографистов, анализируя эти тенденции. Поэтому в следующем 2020 году на питчингах мы хотим сделать акцент на новых форматах, поддерживать новые тренды киноиндустрии. Помимо этого, мы представим альманах экспериментальных кинопроектов в рамках "Дня короткометражного кино".

27 августа, в День Российского кино, в Киностудии "АМЕДИА" состоялся XIII Московский питчинг дебютантов, победителем которого стал проект короткометражного фильма Глеба Кузьминского "Метро Университет" о работнике метрополитена, который не может найти свою любовь. Автору вручили приз в размере 500 000 рублей от Фонда президентских грантов. Проект также получит поддержку Киностудии им. Горького, юридическую поддержку от компании Shatters и скрипт-докторинг от сценарной школы "Лига Кино". Председателями жюри питчинга стали президент фестиваля Евгений Герасимов и генеральный директор Москино Светлана Максимченко.

К 100-летию ВГИК был организован творческий вечер и мастер-класс "Искусство монтажа в кино и в жизни" с российским режиссером, педагогом, Членом Союза Кинематографистов РФ Владимиром Фенченко. Специальными гостями вечера стали кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог Сергей Мирошниченко, мастера ВГИК, режиссеры Александр и Владимир Котт, киносценарист Павел Финн, режиссер Слава Росс, продюсер Арсен Готлиб. Также зрители смогли увидеть фрагменты документального кино "Фенченко", премьера которого состоится в ноябре 2019 года.

Организаторы кинофестиваля: Фонд "Столичный кинематографист", Молодежный центр Союза кинематографистов России, Продюсерский центр MovieStart. Проводится при поддержке департамента культуры города Москвы, департамента СМИ города Москвы, Союза кинематографистов России, сети "Москино", Столичного Цеха Деятелей Культуры, ИД "Московский Комсомолец".

Информационные партнеры кинофестиваля: ТАСС, ИД "Собеседник", Киноафиша.info, Cinemaplex, Proficinema, Time Out, MovieStart.ru, КиноРепортер, Filmpro, Одноклассники.

Подробная информация: www.budemfestival.ru

Возрастная категория 18+.