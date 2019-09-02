"Россети" запустили сеть быстрых зарядных станций в Челябинске

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (входит в группу "Россети") и "Энел Икс Рус", "дочка" Enel X группы Enel, открыли сеть быстрых зарядных станций для электромобилей в Челябинске. В церемонии открытия одной из станций в субботу, 31 августа, приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.

"Я думаю, что мы находимся в начале пути реализации проектов в нашу обычную жизнь, во всем мире это активно развивается. Для этого, конечно, необходима инфраструктура. Сегодня у нас открывается 10 зарядок, это позволит решать вопросы экологии и позволит нам реализовывать компетенции. Будут строиться российские автомобили, будет строиться заправочная инфраструктура - это надо параллельно развивать", - сказал Новак.

Алексей Текслер, в свою очередь, отметил, что создание сети будет способствовать росту числа электромобилей, которых на текущий момент в регионе порядка 30.

"Эта идея пришла неожиданно на ИННОПРОМе, когда я увидел зарядную станцию. После этого вместе с "Россетями" мы продвигали создание зарядной инфраструктуры, и сегодня это стало реальностью. Это достаточно мощные станции. Открытие сети станций будет способствовать тому, чтобы люди более активно принимали решение использовать электромобили, в перспективе это позволит создать новый экологичный образ Челябинска", - сказал Текслер.

Глава Челябинской области также сообщил, что правительство региона изучит возможность покупки электромобилей для подведомственного гаража.

"ПАО "Россети" развивает сеть зарядных станций, в том числе как базу для электротранспорта. Сегодня мы открыли сеть зарядных станций в Челябинске. Это дает возможность нашим гражданам, в первую очередь, обратить внимание на этот сегмент и принять соответствующее решение. Для меня важно, что Челябинск и область в рамках экологической повестки будут приобщаться к электротранспорту. Мы подумаем над вопросом, будем ли мы приобретать электромобили для администрации области. Это не является самоцелью. Пока, к сожалению, это транспорт достаточно дорогой. Мы будем исходить, в первую очередь, из возможностей бюджета", - сказал Текслер.

О сети заправочных станций

В центре Челябинска первая электрозаправка заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 года энергетики "Россети Урал" - "Челябэнерго" установили на территории Челябинской области еще три электрозарядные станции: на трассе Екатеринбург - Челябинск, в Южноуральске, а также на трассе Челябинск - Магнитогорск. Всего в Челябинской области после открытия новых станций стало 13 станций, до 2023 года могут открыться еще три станции.

Сеть электрозарядных станций в Челябинске создана в рамках программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта группы "Россети".

Перспективы в России

Электрический транспорт в ближайшие 20 лет станет основным видом, но не сможет полностью заменить бензиновый и дизельный транспорт. Такой прогноз представил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме "Территория смыслов".

По его словам, в ближайшие 20 лет мы увидим революционный переход к еще большим объемам использования электричества как основного движущего средства в транспортном сообщении. При этом он отметил, что электричество все-таки полностью не заменит собой дизель или бензиновое топливо, где-то в отдаленных регионах или в авиации этот вид топлива все же еще будет использоваться. "Но будущее и масштаб, безусловно, за электрической тягой", - сказал он.

По словам Соколова, нынешняя статистика по переводу на электрический транспорт городов Европы и Азии говорит о том, что именно за ним будущее городских транспортных систем.

"Хотя, конечно, мы не списываем со счетов и трамвай - он тоже в последнее время возвращает свои позиции на рынке пассажирских перевозок", - добавил министр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%. По его словам, еще десять лет назад тема электрического и беспилотного транспорта выглядела фантастической, сейчас она стала "быстро наступающей реальностью".

Нулевая ставка

Несколько регионов РФ уже готовы ввести нулевую ставку транспортного налога на электромобили, сообщил ранее журналистам Максим Соколов. "Это компетенция субъектов России. И какие-то субъекты уже готовы ее ввести", - сказал он.

Ранее замминистра транспорта РФ Николай Асаул сообщил, что обнуление ставки транспортного налога для гибридных и электромобилей обсуждается. При этом он указывал, что в настоящее время региональные власти своим решением могут существенно уменьшить для электромобилей размер ставки. Вместе с тем он отмечал, что размер ставки транспортного налога должен быть привязан к экологическому классу автомобиля.