В Тюменской области свидетельство о рождении ребенка можно получить в роддоме

ТАСС, 2 сентября. В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора в Перинатальном центре опробована практика выдачи органами ЗАГС документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. У родителей ребенка появилась возможность получить в родильном доме свидетельство о рождении, а также справки о рождении для назначения пособия в день выписки, сообщают в пресс-службе главы региона. С 10 июня по 31 августа 2019 года здесь зарегистрировано 1225 записей актов гражданского состояния, из них рождений – 1123, 90 установлений отцовства и 12 браков.

"Чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить уполномоченному работнику органа ЗАГС медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака", - сказано в сообщении. Кроме государственной регистрации рождения в Перинатальном центре возможно произвести государственную регистрацию установления отцовства, заключения брака, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке.

"С учетом социальной значимости и востребованности, а также для повышения доступности этой госуслуги принято решение о распространении этой практики в других родильных домах области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас органы ЗАГС и специалисты родильных домов (Родильный дом №2, Родильный дом №3, Областная больница №4 (г. Ишим), Областная больница №3 (г. Тобольск) приступили к организации этого процесса.

"В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать", – считает Моор.

"Всего за первое полугодие 2019 года органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 9 664 рождения", - отмечают в пресс-службе.