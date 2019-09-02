Сборная Чечни "Ахмат" впервые принимает участие в Чемпионате мира по парусному спорту

Грозный, 2 сентября. Сегодня в Англии стартовал Чемпионат мира по парусному спорту в классе J/70. Впервые в истории в соревнованиях принимает участие сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат".

Соревнования пройдут со 2 по 6 сентября в английском яхт-клубе Royal Torbay Yacht Club. В регате принимает участие 78 команд из 20 стран мира. Это сильнейшие яхтсмены, победители мировых чемпионатов и Олимпийских игр из Аргентины, Австралии, Болгарии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, США, с Каймановых островов, Кипра, Мальты. Россию на Чемпионате мира представляют четыре команды, в том числе впервые выступает отдельно команда от Чеченской Республики.

"Погода стоит замечательная, сильный ветер, что дает особые преимущества нашей команде, - рассказал президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, капитан команды "Ахмат" Хасан Хаджиев. – Настрой у команды отличный. Мы успешно прошли отборочный этап на Кубке Англии. Он рассматривался для нас как тренировочный, были определены оптимальные настройки лодки. Чемпионат мира – это наивысший уровень, и очень приятно, что впервые команда "Ахмат" участвует в таких престижных соревнованиях".

Cборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат": Роман Константинов, Михаил и Максим Шереметьевы, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

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