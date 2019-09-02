Школы Академического района приняли 1261 первоклассника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. Торжественные линейки прошли в Академическом – самом молодом районе Екатеринбурга. В трех школах здесь сегодня торжественно встретили День знаний 7860 ребят, из них 1261 первоклассник.

Как рассказала директор школы №16 Любовь Безбородько, ребятам здесь рады и их ждали. В этом учебном году их ждут сюрпризы, которые коснутся как общеобразовательного процесса, так и дополнительных возможностей образования. В частности, рядом с кабинетами математики здесь появился "математический квартал", где ребята получат возможность глубже изучать предметы естественнонаучного направления и готовиться к олимпиадам по математике и информатике.

В 16-й школе в этом году сформировано две параллели кадетских классов 5 "к" и 7 "к", где усилена физкультурно-спортивная и военно-патриотическая составляющая. "Я интересуюсь математикой и физикой и, наверно, буду поступать в военное училище для службы в инженерных войсках. В какое именно училище – пока не знаю, но это направление мне очень интересно", - рассказал ТАСС ученик 7-го кадетского класса Тимур.

В школе действует подразделение движения "Юнармия": ребята - неоднократные победители всероссийских, региональных и областных конкурсов, участники Парада Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как рассказал ТАСС один из их наставников, мастер спорта, абсолютный чемпион Кубка мира, руководитель инструкторов авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в Екатеринбурге Александр Косков, с января 2018 по сентябрь 2019 года юнармейцы 16-й школы совершили в общей сложности 463 парашютных прыжка на высотах от 800 до 2400 м, на счету у каждого от одного до 66 прыжков, а на счету у самого Коскова их около 5500.

Также в школе №16 с 2011 года реализуются программы дополнительного образования детей по художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, научно-техническому и культурологическому направлениям.

О безопасности

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Александр Кисляков на торжественной линейке призвал родителей и школьников соблюдать правила дорожного движения. Родителям он посоветовал пройти с детьми весь маршрут от дома до школы и обратно, обращая особое внимание ребят на места повышенного риска. "Будьте примером для детей", - сказал он.

Безопасность школьников и жителей Академического находится на высоком уровне, многие регионы России и зарубежья перенимают здесь опыт развития интеллектуальной городской инфраструктуры. На территории района размещено 3500 видеокамер, ведется круглосуточное видеонаблюдение и патрулирование территории.

О школах района

Сейчас в Академическом районе работают три общеобразовательные школы – 16, 19, 23. В первой – 2460 учеников, из них 288 первоклассников, во второй – 2300 (333), в третьей – 3100 (640). Четвертая строится в квартале "Близкий", она примет учеников в 2020 году, отмечают в АО "РСГ-Академическое".

О районе "Академический"

Академический район возводится на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером – группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года – девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО "РСГ-Академическое". Крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории в 2019 году отмечает юбилей - 10 лет назад в Академическом районе Екатеринбурга был сдан первый жилой комплекс, сейчас здесь введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья.

Академический отличает безопасность и удобная инфраструктура: система видеонаблюдения всего района, подземные парковки, школы, детские сады, кружки и секции, детская и взрослая поликлиники, торговые центры, кинотеатр, сетевые магазины и кафе, рестораны, парк, пешеходные зоны, прогулочные аллеи, спортивные площадки, стадионы, бассейны, беговые и велодорожки. С центральной частью города район связывают маршруты общественного транспорта. В ближайшее время планируется строительство трамвайной линии.

Академический предполагает возведение в общей сложности 9 млн кв. м жилой площади и свыше 4 млн кв. м коммерческой и промышленной застройки.

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АО "РСГ Академический".