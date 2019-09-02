Госкорпорация по ОрВД приняла участие в МАКС-2019

Москва, 2 сентября. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") подвело итоги завершившегося накануне на аэродроме "Раменское" в городе Жуковский (Московская область) Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".

В объединенной экспозиции подведомственных предприятий Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), развернутой в построенном эксклюзивно для МАКС-2019 шале, Госкорпорацией по организации воздушного движения были представлены видео, фото и интерактивные материалы, рассказывающие о деятельности национального провайдера аэронавигационного обслуживания и Института аэронавигации, учредителем которого ГК ОрВД является. Во время работы авиасалона экспозицию посетили делегация ООН, представители российских и зарубежных авиакомпаний, аэропортов, промышленных авиапредприятий и другие официальные лица.

Параллельно в одном из выставочных павильонов во все дни работы авиасалона был открыт стенд филиала "Центр аэронавигационной информации" (ЦАИ) ФГУП "Госкопорация по ОрВД". На нем, как в традиционном бумажном, так и в электронном виде были представлены различные аэронавигационные документы – карты, сборники, базы данных. Этот контент пользовался большим спросом среди профильных авиаспециалистов.

В летной программе МАКС-2019 приняло участие воздушное судно Piaggio P180 Avanti II ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Данный борт оснащен отечественной автоматизированной системой летного контроля (АСЛК). Самолет используется филиалом "Аэроконтроль" для проведения летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэропортов. Piaggio на глазах тысяч зрителей имитировал проведение летной проверки аэродрома "Раменское", пилотаж получил высокую оценку со стороны гостей авиасалона. Сразу после окончания демонстрационных полетов воздушное судно отправилось для работы в аэропорт Байконур.

В рамках деловой программы МАКС-2019 заместитель генерального директора ГК ОрВД Никита Данилов принял участие в конференциях "Беспилотные авиационные системы – из настоящего в будущее" и "Беспилотные авиационный и космический транспорт", выступил с тематической презентацией и подписал от имени предприятия соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем "Аэронет". Согласно документу, стороны совместно разрабатывают и утверждают протокол информационного взаимодействия (AРI) между системой учета данных беспилотных гражданских воздушных судов с массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенных в нашу страну или произведенных в России, и базой данных Аэронет.

Команда Госкорпорации по ОрВД, сформированная из работников Генеральной дирекции, приняла участие в футбольном турнире "Кубок МАКС-2019".

"Авиасалон для национального провайдера аэронавигационного обслуживания - это уникальная площадка не только в контексте демонстрации своих достижений, но и для диалога с пользователями воздушного пространства РФ, промышленностью, отраслевыми регуляторами. Мы получили много информации, которая будет проанализирована и использована в дальнейшей работе, – подчеркнул, комментируя итоги МАКС-2019, генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. – Кроме того, хотелось бы отметить авиадиспетчеров и других специалистов филиала "МЦ АУВД", которые провели большую работу по обеспечению бесконфликтного использования воздушного пространства, а также по обеспечению безопасности показательных полетов и выступлений пилотажных групп во время проведения авиасалона в районе аэродрома Раменское и во всей столичной воздушной зоне".