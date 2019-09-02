Открытие XII Международного конкурса молодых певцов Елены Образцовой пройдет 6 сентября

Санкт-Петербург, 2 сентября. В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 6 сентября в 19:00 состоится торжественное открытие XII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

В гала-концерте лауреатов прошлых лет примут участие Любовь Петрова, Екатерина Гончарова, Оксана Шилова, Елена Гусева, Мзия Ниорадзе, Шота Чибиров, Юрий Власов. Певцы выступят в сопровождении Симфонического оркестра "Таврический", художественный руководитель и дирижер – Михаил Голиков.

Один из крупнейших в мире оперных форумов проходит при поддержке президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации. Конкурс является действительным членом Ассоциации музыкальных конкурсов России, членом Всемирной Федерации международных музыкальных конкурсов.

В числе лауреатов и призеров конкурса прошлых лет – певцы, составляющие славу отечественной и мировой оперной сцены, – Юлия Лежнева, Ильдар Абдразаков, Любовь Петрова, Марина Поплавская, Екатерина Семенчук, Ирина Лунгу, Екатерина Сюрина, Георгий Гагнидзе, Виталий Билый и многие другие. На XII конкурс поступило 235 заявок из 21 страны.

С момента своего появления конкурс Елены Образцовой задал высочайшую планку серьезного оперного смотра. В разные годы членами жюри были выдающиеся мастера оперной сцены Федора Барбьери, Рената Скотто, Джоан Сазерленд, Тереза Берганса, Зара Долуханова, Джакомо Арагаль, Николо Гюзелев, а также знаменитые вокальные педагоги и менеджеры. Членами жюри XII конкурса станут руководитель Арт-агентства Ariosi Management Алессандро Ариози (Италия), народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина (Россия), народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева (Россия), народная артистка СССР, советник главного дирижера – музыкального руководителя Большого театра России Маквала Касрашвили (Россия), артистический директор национальной Лионской оперы Роберт Кернер (Германия), руководитель арт-агенства Melos opera Маркус Ласка (Италия), народная артистка Венгрии Эва Мартон (Венгрия), оперная певица, сопрано Надя Михаэль (Германия), продюсер, музыковед Ричард Родзинский (США), народная артистка СССР Тамара Синявская (Россия).

В первом туре (7-9 сентября, Малый зал филармонии) конкурсанты в сопровождении фортепиано исполнят арии из оперы, кантаты или оратории, во втором туре (10-11 сентября, Большой зал филармонии) – два камерных сочинения русских и зарубежных авторов. В финальном туре (13 сентября, Большой зал филармонии) прозвучат две оперные арии в сопровождении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Призовой фонд составляет более 2 млн рублей: Гран-при – 700 тыс., Первая премия – 500 тыс., Вторая – 350 тыс., Третья – 250 тыс. рублей. Исполнители будут удостоены специальных премий и призов, в числе которых – специальные премии "За лучшее исполнение произведения из репертуара Елены Образцовой", премии Фонда и Культурного центра Елены Образцовой.

В рамках конкурса при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области состоится Международная творческая школа "Искусство концертмейстерского мастерства". Свои занятия проведут ведущие концертмейстеры России и Казахстана Алсу Барышникова, Марина Алтухова, Марина Мишук, Ирина Соболева, Антонина Кадобнова, а также заслуженная артистка России Галина Сидоренко, доцент РГПУ имени А.И. Герцена Дарья Митрофанова, ведущие специалисты Санкт-Петербургского ЛОР НИИ Юлия Степанова и Маргарита Мохотаева.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом Елены Образцовой при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Прямая трансляция всех прослушиваний будет вестись на сайтах Фонда, Культурного центра и в социальных сетях.

Информационное агентство России ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.

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