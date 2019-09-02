Гастрольная эстафета Всероссийского театрального марафона передана Астраханской области

Москва, 2 сентября. Астрахань 30 августа встретила Всероссийский театральный марафон. В этот день гастрольная эстафета самого масштабного проекта Года театра была передана Южному федеральному округу.

Впервые в церемонии принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Передав Символ театрального марафона временно исполняющему обязанности губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину, Дмитрий Медведев со сцены заявил: "У нас очень важное событие в жизни страны – театральный марафон и, конечно, Год театра. Театральный марафон, как было принято говорить в прежние годы, и это точное определение, действительно шагает по стране. В этом марафоне уже 63 города и 91 театр приняли участие, это действительно очень хорошие показатели. Но самое главное, что жители нашей страны могут вне зависимости от того, где они живут, приобщиться к высокому театральному искусству, причем сделать это в самых разных формах – и когда они смотрят реальные живые постановки, и в рамках интерактивных возможностей. Все это способствует популяризации столь любимого в нашей стране театрального искусства".

Основные мероприятия астраханского этапа марафона проходили 30 августа в Астраханском кремле, вся территория которого превратилась в единое сценическое пространство, где расположились презентационные площадки пяти астраханских театров и восьми субъектов Южного федерального округа: Республики Адыгея, Краснодарского край, Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, Республики Калмыкия, Республики Крым, Севастополя. Таким образом, жители Астрахани и гости церемонии, среди которых были председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также Николай Цискаридзе, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Ирина Алферова, Евгений Князев, осмотрели все творческие площадки субъектов ЮФО и дали высокую оценку работе коллективов.

"Сегодня мы увидели потрясающий праздник, который здесь, в Астрахани, подарили публике творческие коллективы регионов Южного федерального округа, - сказала вице-премьер России Ольга Голодец. - Каждому региону есть, чем гордиться, есть, что показать. Год театра в России - это важный проект. Он дает импульс развитию театральной культуры, туризма. На такие фестивали приезжают зрители со всей страны.

Завершилось торжественное действо оперой М. Глинки "Руслан и Людмила" (6+) в исполнении Астраханского театра оперы и балета. Специально для театрального марафона ее поставил знаменитый режиссер и худрук театра им. Н. Сац Георгий Исаакян. В "живых" декорациях старинного кремля первая русская эпическая опера воспринималась публикой органично. Премьера прошла с переаншлагом. Только за один день ее посмотрели 2600 зрителей в кремле, также была организована прямая трансляция на местном телеканале, в парках города и в областных центрах.

Помимо грандиозного действа в формате open-air, вниманию астраханцев были предложены выставки: "Хроника Всероссийского театрального марафона", "Российский театр: истоки и рождение" театрального музея имени А.А. Бахрушина и фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" и выставка "История.Театр. Живопись", которая будет экспонироваться в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" на территории Кремля до 27 октября 2019 года.

В течение всего дня на площадках астраханских театров проводились мероприятия для профессионального сообщества: мастер-классы, семинары и творческие встречи от видных деятелей искусства страны Григория Заславского, Николая Цискаридзе, Евгения Князева и других.

8 сентября 2019 года Астрахань передаст Символ театрального марафона городу Краснодару. От него эстафета перейдет Волгограду, Симферополю, Севастополю, Ростову-на-Дону, Элисте и Майкопу. После чего марафон продолжится в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах.