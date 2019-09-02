Владимир Нетесов: инновационные образовательные центры должны быть в каждом районе области

ТАСС, 2 сентября. Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов принял участие в церемонии открытия Бобровского образовательного центра "Лидер" имени А.В. Гордеева.

Владимир Нетесов отметил, что открытие этого центра символизирует новый этап в истории воронежского образования. "Строительство и открытие Бобровского образовательного центра "Лидер", аналогов которому нет ни в одном регионе нашей страны, стало возможным благодаря реализации на территории Российской Федерации национальных проектов. И можно без всякого преувеличения говорить, что нацпроект "Образование" является главным среди них. Ведь, как сказал президент РФ, именно в школе, в классах сегодня рождается будущее сильной и великой России", – подчеркнул он.

Председатель облдумы поздравил педагогов с Днем знаний, пожелал им вдохновения и профессиональных удач. А школьникам и особенно первоклассникам – не только отличных оценок и верных друзей, но и интересной насыщенной жизни.

Об образовательном центре

В Бобровском образовательном центре, рассчитанном на 1000 учащихся, созданы все условия для развития учеников, отмечают в пресс-службе. Здание включает блоки для начального, основного и среднего общего образования. Здесь функционируют спортивный, гимнастический и тренажерный залы, зрительный зал с эстрадой, рассчитанный на 560 мест. Дети из ближайших сел, которые будут здесь учиться, смогут проживать в современном кампусе на территории образовательного комплекса.

Образовательная программа выстроена таким образом, что дает возможность каждому ребенку осуществлять раннюю профориентацию по востребованным профессиям. Для этого в образовательном центре созданы различные учебно-воспитательные площадки. Это научные лаборатории, центр робототехники и 3D моделирования, планетарий, телецентр и школьная типография.

"Всего в 2019 году в Воронежской области на строительство и реконструкцию объектов образования из бюджетов всех уровней было выделено свыше 7 млрд рублей. Это дало возможность отремонтировать объекты образования, а также построить и ввести в эксплуатацию в нашем регионе девять новых современных школ. Но Бобровский образовательный центр "Лидер" все же выделяется своей инновационностью. По инициативе учительского сообщества ему присвоено имя вице-премьера правительства РФ, экс-губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева", – отметил председатель регионального парламента.

Открытие центра

Нетесов передал директору центра "Лидер" Наталье Гайворонской от имени губернатора сертификат на 350 тыс. рублей для приобретения коммунальной спецтехники. Затем вместе с другими участниками торжественной линейки председатель облдумы нажал на символическую красную кнопку, таким образом ознаменовав официальное открытие образовательного центра.

Первыми порог нового учебного заведения по традиции переступили ученики начальных классов, затем места в учебных аудиториях заняли школьники средней и старшей школы. В честь Дня знаний экскурсию по образовательному центру также провели для родителей и всех гостей праздника.

"Школьное образование сегодня должно быть не только качественным и общедоступным, оно должно отвечать всем вызовам и требованиям современного общества. Поэтому такие инновационные образовательные центры должны быть в каждом муниципальном районе Воронежской области. Мы и дальше будем делать для этого все возможное", – подытожил Нетесов.

Школы и детсады в Воронежской области

В этом учебном году в Воронежской области двери открыли 730 школ, девять из которых абсолютно новые. Дополнительно создано более 7,5 тыс. мест. За парты сядут 226 тыс. учеников – среди них 25 тыс. первоклассников. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Также до конца 2019 года в Воронежской области будет открыт 21 новый детский сад.

Всего в 2019 году на строительство и реконструкцию объектов образования из бюджетов всех уровней выделено более 7 млрд рублей. Такое рекордное финансирование, темпы реконструкции и строительства стали возможны благодаря реализации в регионе нацпроектов – "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", отмечают в пресс-службе.