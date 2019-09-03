Губернатор Ямала учредил денежную премию ученикам и педагогам

ТАСС, 3 сентября. С 1 января 2020 года ямальские победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и учителя, готовившие школьников, будут получать премию губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора.

"Эту сумму можно будет вложить в высшее образование. Учеба в сильном вузе - важное условие успеха в будущем. А для наших учителей помощь в принципе не лишняя. Таких профессионалов нужно беречь и создавать им достойные условия для комфортной работы на Крайнем Севере", - прокомментировал свое решение губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Самая значительная премия будет вручаться победителям заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников – 300 тыс. рублей. Призеры заключительного этапа получат по 150 тыс. рублей. Аналогичное поощрение получат педагоги-наставники. Старшеклассникам, в случае победы в олимпиаде на региональном уровне, будут выплачены премии в размере 30 тыс. рублей. Призерам регионального этапа - по 15 тыс. рублей. Такой же размер премии предусмотрен и для их учителей-предметников.

Директор окружного департамента образования Марина Кравец уточнила - если участник олимпиады занял призовые места по нескольким предметам, он получит премию за каждый достигнутый результат.

Ежегодно около 125 ямальцев достигают успехов на уровне региона. В окружном бюджете на следующий год предусмотрены средства на выплату 160 премий", - уточнила она.

По мнению руководителя профильного ведомства, суммы премий станут стимулом для ребят и учителей в подготовке к олимпиаде. Кроме того, победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дает преимущество при поступлении в вузы страны.