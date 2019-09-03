Глава Тюменской области распорядился о гранте для межрегионального Западно-Сибирского НОЦа

ТАСС, 3 сентября. Тюменская область создает передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности. Как сообщили в пресс-службе губернатора, глава региона Александр Моор подписал распоряжение о выделении гранта Тюменскому государственному университету для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов Институту экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO).

"Документ подписан во исполнение обязательства в рамках создания межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ). Это первый практический шаг региона в реализации проекта по созданию НОЦ мирового уровня", - сказано в сообщении.

26 августа в Москве, на защите программы НОЦ перед большим экспертным советом, Александр Моор подробно обозначил ключевые направления Западно-Сибирского НОЦ. Одно из них – биологическая безопасность человека, животных и растений.

"Исследования в области биологической безопасности на нашей территории имеют длительную историю. Вызовы глобального масштаба сегодня – трансформация экосистем, утрата биологического разнообразия, перенаселение планеты, распространение патогенов, устойчивых к известным антибиотикам. Решение этих и других задач в области биологической безопасности – ключевое направление работы нашего НОЦ. На него мы делаем ставку", – заявил Александр Моор.

По мнению главы региона, эта проблематика в полной мере соответствует Стратегии научно-технологического развития России. К тому же Тюменская область в этой сфере исследований достигла результатов мирового уровня.

Точка роста здесь – Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского госуниверситета. Результаты его работы признаны мировым научным сообществом. Например, в области изучения клещей – акарологии – этот институт вышел на лидерские позиции в мире по числу публикаций.

Сегодня среди его партнеров семь ведущих научных организаций биологического профиля. Междисциплинарные научные группы, созданные в институте Х-БИО, активно занимаются исследованиями по проблемам биологических инвазий, биологической защиты растений, микрофлюидики, антимикробной резистентности и рядом других.

Создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня инициировано губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Сегодня к сотрудничеству в Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня для решения реперных и прорывных задач привлекаются ученые с мировыми именами. Выстроено тесное взаимодействие с партнерами – потенциальными участниками НОЦ. Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики, сообщают в пресс-службе.