ММК реализует природоохранные инициативы при содействии thyssenkrupp Industrial Solutions

ТАСС, 3 сентября. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions завершила обследование коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината в рамках реализации экологической программы по снижению пылегазовых выбросов коксохимического производства. Об этом сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Приоритетным направлением экологической политики ПАО "ММК" является реализация мероприятий, вошедших в программу "Чистый воздух" национального проекта "Экология" и стратегической инициативы "Чистый город", - сказано в сообщении.

Комплекс мероприятий по улучшению экологических показателей коксохимического производства является частью инвестиционной программы ПАО "ММК". С этой целью в ближайшие несколько лет на коксохимическом производстве комбината будет проводиться глобальная модернизация.

Задача проведенного обследования заключалась в определении технического состояния производственных объектов - коксовых батарей, обслуживающих машин, цехов улавливания, систем тушения, установок угле- и коксоподготовки - с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду для оценки текущей ситуации и выдачи рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, определению потенциала оптимизации и дополнительных мер по охране окружающей среды.

В рамках инспекции, помимо проведения необходимых измерений, изучения предоставленных ПАО "ММК" материалов и визуального осмотра, были использованы беспилотные технологии для диагностики производственных объектов в труднодоступных местах и в режиме реального времени.

Результаты обследования и экспертный анализ результатов полетов беспилотного аппарата будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты thyssenkrupp Industrial Solutions. Кроме того, будут разработаны рекомендации, касающиеся незамедлительных и долгосрочных мер по поддержанию и продлению срока эксплуатации коксовых батарей и других производственных объектов, а также предложения по улучшению экологических показателей предприятия.

ПАО "ММК" высоко оценивает важность проведенной работы по обследованию объектов коксохимического производства. Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии компании.

В период с 2018 по 2025 год расходы ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на осуществление природоохранных инициатив превысят 38 млрд рублей. Это позволит к 2025 году кратно сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ.