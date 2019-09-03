Фестиваль "Добрая Москва" пройдет на Цветном бульваре 7-8 сентября

Москва, 3 сентября. К празднованию Дня города — 872-летию Москвы — департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурную программу, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы. 7 и 8 сентября на одной из таких площадок — Цветном бульваре — в пятый раз состоится благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

Ежегодно в фестивале "Добрая Москва" принимают участие представители от благотворительных фондов, волонтерских и общественных организаций, а также все, кто неравнодушен к социально значимым проблемам города. За время существования мероприятия его посетителями стали сотни тысяч человек.

На протяжении двух дней будут проходить презентации фондов — участников благотворительной ярмарки. В этом году в фестивале "Добрая Москва" примут участие 40 благотворительных фондов. Среди организаций, которые оказывают помощь детям, заявлены такие благотворительные фонды, как "Движение вверх", "Гольфстрим", "Безопасный дом", "Спешите делать добро!", "Лавка Радостей", "Созвездие Добра", "Люблю жизнь", "Планета добра", "Образ жизни", "Добродел", "Река детства", "АиФ. Доброе сердце", "Подсолнух", "Подари солнечный свет", "Здесь и сейчас", центр "Пространство общения", благотворительное общество "Адреса милосердия", Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, общественные организации "Центр лечебной педагогики", "Возрождение", "Клуб волонтеров", детский инклюзивный центр "Вместе весело шагать", проект поддержки особого детства "Дети.pro", Центр реабилитации и образования №7, ГБУ "КРОЦ", ГБУ ЦРИ "Бутово", школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых и другие.

Благотворительные фонды помощи взрослым на фестивале представят: "Свет в руках", "Спорт для жизни", "Русь", "Жизненный путь", "Православие и мир", "Живи сейчас", "Волга", а также Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей "Катюша", Центр содействия еврейской жизни молодежи "Гилель", ГБУ "НПРЦ", ГБУ РЦДИ "Ремесла", платформа интеллектуального волонтерства ProCharity.ru. Фонды-участники фестиваля расскажут о своих проектах и представят ярмарку товаров, сделанных руками своих подопечных, которым будут переданы все вырученные от продажи средства.

7 сентября фестиваль "Добрая Москва" начнется с проведения благотворительного забега, принять участие в котором смогут все желающие. Регистрация участников начнется в 12:00. С 12:00 до 16:00 будут проходить выступления артистов, театрализованные представления, с 16:00 до 18:00 — выступления артистов учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. Кульминацией празднования станет вечерний концерт с участием известных артистов, который начнется в 18:20 и продлится до 21:00. Для жителей и гостей столицы в честь праздника на главной сцене выступят: Arsenium & Mianna, Genimi, Dos Amigos, Согдиана Combat, Cars, Боронина, Malbor, Элина Чага, Юлия Паршута, Gabi, Наталья Подольская, El'man, Andro.

8 сентября с 15:00 до 17:00 будут проходить театральные представления. С 17:00 до 18:00 выступят артисты учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В 18:00 начнется вечерний концерт с участием таких артистов, как Юлия Холод, Мия Бойко, KAGRAMANOV, Маша Кольцова, Брендон Стоун, DJ Groove, MBAND, Доминик Джокер и Катя Кокорина, CYGO, Гузель Хасанова.

Подробная программа доступна на mos.ru .

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