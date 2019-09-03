Компания "ФОРЭС" направила 5 млн рублей на поддержку школ и детсадов в городах присутствия

ТАСС, 3 сентября. Благотворительную помощь вновь оказала компания "ФОРЭС" своим подшефным образовательным учреждениям в Свердловской области, помогая им подготовиться к новому учебному году. Общая сумма, направленная в мае-июле на поддержку школ и детских садов в городах, где работают подразделения компании, составила почти 5 млн рублей. На эти средства где-то сделали свежий ремонт, а где-то купили необходимое для учебы оборудование, рассказали в пресс-службе компании.

В школе №7 города Сухой Лог отремонтировали классы и обустроили прилегающую территорию. В сухоложском садике "Малышок" сделали комнату для занятий, в детском саду "Солнышко" – комнату для отдыха. Центру развития ребенка "Цветик-Семицветик" купили оборудование для детской радиостудии. А в Центре дополнительного образования отремонтировали кабинеты и обновили систему отопления.

В селе Курьи для школы №4 купили посудомоечную машину. А в Каменске-Уральском благодаря поддержке шефов отремонтировали полы в кабинетах школы №21.

С учетом средств, выделенных ранее в Асбесте на ремонт помещений в детском саду "Кирпичики" и замену труб в школе №22, общая сумма соответствующих средств в 2019 году превысила 6 млн рублей. "Это лишь часть благотворительной программы, в которой со времен основания компании в 2002 году развитие подрастающего поколения остается приоритетом", - отметили в пресс-службе.

О компании

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Помимо корпоративных программ для своих сотрудников, "ФОРЭС" осуществляет масштабные социальные и благотворительные проекты. В их числе – поддержка детских образовательных и спортивных учреждений, культурные акции и прямая помощь городам в решении важных социальных проблем.