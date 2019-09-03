Премьера Дрезденского оперного бала состоялась в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. В Северной столице прошло крупнейшее музыкальное и светское событие Европы - премьера Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге.

Михайловский театр в этот вечер собрал исполнителей со всего мира. Ведущими гала-концерта стали немецкий голливудский актер Том Влашиха и Мисс Вселенная Оксана Федорова. Со сцены прозвучали произведения в исполнении оркестра Михайловского театра под управлением дирижера Массимо Дзанетти, немецкой оперной певицы Нади Михаэл, российского сопрано Альбины Шагимуратовой, американского камерного певца Стивена Гулда и российского баритона Василия Ладюка. Завершилась программа выступлением российского виолончелиста Сергея Ролдугина и хореографическим номером дрезденских дебютантов.

Перед началом концерта к участникам и гостям Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге обратился президент Российской Федерации Владимир Путин: "Этот грандиозный музыкальный праздник впервые проходит за пределами Германии. Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам – в Россию, в Санкт-Петербург. Уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии. И сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми. Мы с добрым сердцем встречаем звезд мировой оперной сцены, известных артистов, музыкантов, дирижеров, деятелей культуры, представителей спорта, деловых и политических кругов. Уверен, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдет с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний".

Также со сцены Михайловского театра поприветствовал гостей временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов: "Сегодня в нашем городе проходит долгожданное и яркое событие - впервые Дрезденский оперный бал проходит в Санкт-Петербурге. Город на Эльбе Дрезден и город на Неве Санкт-Петербург дружат уже более пятидесяти лет. Эти побратимские связи - залог нашей дружбы, нашего доверия и народной дипломатии. Хочу поприветствовать и поблагодарить наших немецких друзей, которые присутствуют здесь, за столь яркий и замечательный подарок нашему городу".

По традиции Дрезденского оперного бала на гала-вечере состоялась торжественная церемония награждения. Главные награды бала – уникальный фарфоровый ключ с мотивами Дрездена и Санкт-Петербурга - получили знаменитости мирового уровня. Из рук российского артиста Сергея Жигунова ключ получил немецкий актер Армин Мюллер-Шталь, а фигурист Евгений Плющенко отдал знак отличия немецкой фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт. Художественный руководитель и основатель Дрезденского оперного бала, профессор Ханс-Йоахим Фрай вручил специальную награду – Дрезденский орден святого Георгия - художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии, маэстро Юрию Темирканову.

Второй площадкой мероприятия стал специально реконструированный для бала Большой зал Филармонии. Гости бала посмотрели выступления исполнителя джаза Игоря Бутмана, немецкой поп-группы Dschinghis Khan, камерного ансамбля Dresden Semper Strings. Завершающим аккордом стал вальс в исполнении дебютантов Суворовского военного училища и Российского государственного института сценических искусств.

На Площади Искусств были организованы прямая трансляция бала на большом видеоэкране и шоу-программа, которую посетили тысячи жителей города. Для публики выступили Игорь Бутман, Эмин и популярная немецкая группа Dschinghis Khan, отмечающая в этом году 40-летний юбилей.

В завершение бала, организаторы объявили, что 5 сентября 2020 года в Петербурге пройдет II Дрезденский оперный бал.

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