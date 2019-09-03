Кандидат в мэры Новосибирска: подходы к инвестпроектам и управлению необходимо поменять

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Подходы к инвестиционным проектам и управленческой политике Новосибирска необходимо поменять в целях развития города, сообщил журналистам кандидат в мэры Новосибирска Данияр Сафиуллин.

"Нам нужно дать ответ на вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы город не находился в том состоянии, в котором он находится. <…> Нужно поменять систему управления, заставить органы управления работать более эффективно, наладить конструктив во взаимоотношениях с субъектом РФ и федеральным центром и добиваться того, чтобы сюда с большим желанием приходили деньги", – сказал Сафиуллин.

Он подчеркнул необходимость пополнения городского бюджета. В частности, Сафиуллин уверяет, что город неэффективно распоряжается своим имуществом. Для решения этой проблемы необходимо провести полный аудит городского имущества и понять, насколько оно доходно и что нужно сделать, чтобы этот доход увеличить. Также, по его словам, необходимо поменять модель взаимодействия с бизнесом.

В частности, необходимо ликвидировать задолженность за аренду земельных участков. Помимо этого, должна быть изменена система распределения налогов, собираемых в Новосибирске в пользу городского бюджета непосредственно. Он отметил, что городу необходимо научиться работать с федеральными субсидиями. В данном случае Сафиуллин привел в пример Казань, заявив, что необходимо выполнять работы так, чтобы было желание выделять городу больше федеральных средств, чего в настоящей момент не происходит.

Также кандидат в мэры заявил о том, что он, прорабатывая вопрос строительства четвертого моста через Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске, выступал против реализации данного проекта. Правильнее, по его словам, было бы сосредоточиться на развитии транспортных узлов города. "И это не только моя оценка. Негатив к этому проекту [четвертого моста] у людей очень большой. Лучше нам заняться развязками. За последние пять лет у нас не появилось ни одной серьезной развязки", – сказал он.

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Заказчик: Сафиуллин Данияр Эльгизарович, тираж – 1 страница сайта http://tass.ru/. Дата выпуска 03.09.2019 г. № заказа 1. Оплата произведена из средств избирательного фонда кандидата в мэры города Новосибирска Сафиуллина Данияра Эльгизаровича.