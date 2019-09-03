Фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ" пройдет в Москве 7-8 сентября

Москва, 3 сентября. Артисты крупнейшего музыкального оупен-эйра страны "НАШЕСТВИЕ" собираются выступить в честь Дня города в самом центре Москвы - на проспекте Академика Сахарова. В первый уикенд осени, 7 и 8 сентября, городской фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ" подарит москвичам и гостям столицы почти 20 часов музыки.

В преддверии праздничного марафона участник фестиваля "НАШИ В ГОРОДЕ-2019", фронтмен "Арии" Михаил Житняков рассказал о присутствующем легком волнении: "Мы рады возможности поучаствовать в праздновании Дня города Москвы. Все музыканты группы "Ария" являются жителями столицы. Так что для нас это домашнее выступление - не только приятный момент, но еще и ответственный. В любом случае, должно быть здорово!"

Лидер группы "ПилОт", петербуржец Илья Черт назвал "НАШИХ В ГОРОДЕ" отличной возможностью увидеться с коллегами по цеху и обсудить совместные планы: "Сам фестиваль - это прекрасный момент, когда можно встретиться и поговорить. У нас, артистов, обычно нет другой такой возможности. А ведь именно за такими хорошими, дружескими посиделками и рождаются совместные творческие проекты. Что касается сэтлиста, который исполнит "ПилОт", думаю, что мы не будем пугать всех своим тяжелым творчеством (для этого надо морально и нравственно подготовиться), а сыграем все боевые хиты вне металла".

"Этот фестиваль - замечательная идея, потому что все уже ностальгируют по летнему "НАШЕСТВИЮ", а "НАШИ В ГОРОДЕ" - возможность оттянуться", - подчеркнула Ольга Кормухина.

"Мне кажется, что любой музыкант, у которого есть, что песенно сказать о Москве, на "НАШИХ В ГОРОДЕ" должен это сказать. У меня есть песня "Маршруты московские", она, соответственно, точно прозвучит", - поделился подробностями программы Александр Ф. Скляр ("Ва-БанкЪ").

"Каждый раз включаю в программу хиты, но и какую-то новинку могу вставить в треклист буквально за час до выступления, когда сижу уже в гримерке. Желаю всем на "НАШИХ В ГОРОДЕ" хорошего настроения и отличной погоды", - прокомментировал лидер коллектива 7Б, Иван Демьян.

"Главное, чтобы зрители на "НАШИХ В ГОРОДЕ" получили радость от встречи с друзьями и артистами, чтобы она запомнилась надолго и наполнила всех силой и энергией", - пожелал Сергей Галанин ("СерьГа").

Музыкант группы "Ундервуд" Владимир Ткаченко пообещал сыграть на сцене фестиваля "НАШИ В ГОРОДЕ" как можно больше хитов. "К вечеринкам я отношусь хорошо. К вечеринкам, которые посвящены Дню Москвы, наверное, отношусь тоже хорошо. Точно скажу, что я ничего против этого не имею. Если есть работа, то отмечаем на работе. В этом году, мне кажется, у нас там много всего. Я думаю, что если нам дадут больше времени, то мы сделаем программу пошире и побольше. Включим в нее больше хитов, потому что на "НАШЕСТВИИ" время всегда ограничено".

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"НАШЕ Радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "НАШЕСТВИЕ".