За победу в общероссийской премии "Проектный лидер" поборются 49 номинантов

Москва, 3 сентября. Первая общероссийская премия "Проектный лидер" объявила всех своих номинантов. Экспертная комиссия премии начала работу по выявлению победителей.

Торжественная церемония награждения лауреатов в шести основных и трех специальных номинациях первой национальной премии "Проектный лидер" состоится сразу после окончания пленарного заседания Национального форума "Российское производство в фокусе национальных проектов". Она пройдет 10 сентября 2019 года в МВЦ "Крокус Экспо" и начнется в 16:30.

С сегодняшнего дня и вплоть до этой даты Экспертная комиссия премии будет анализировать заявки номинантов и в итоге определит победителей. В числе основных критериев оценки – уникальность проекта, его конкурентные преимущества, значимость для российской экономики. За победу в общей сложности борются 49 номинантов – проектов и их инициаторов, компаний и организаций.

Пять новых номинантов в номинации "Интеграция цифровых технологий". Это компания ООО "БСС" и ее цифровой интеллектуальный госслужащий "Николай", ООО "Компания ИМПРИНТА" - создатель российских 3D-принтеров Hercules (эти же принтеры будут претендовать на победу в номинациях "Промышленность" и "Инициатива"), ООО "С2-Баллистика" и ее компактные автономные баллистические вычислители для стрелкового оружия, а также Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и два ее продукта – система полного жизненного цикла "Цифровое предприятие" и пакет программ "Логос Аэро-Гидро".

В номинации "Агропромышленный комплекс" новым номинантом в категории "Растениеводство" стал АО "Совхоз Тепличный" с острова Сахалин.

Четыре новых номинанта в номинации "Инфраструктура". Это компании: ООО "Профессиональные кабельные системы" и кабельные каналы из ПВХ под брендом SPL, АО "Опытный завод сухих Смесей" и их смеси под торговой маркой БИРСС, ООО "РЕФКУЛ" и их новое производство комплексного холодильного и климатического промышленного оборудования. Еще одним номинантом стала липецкая АО "Энергия" с конденсаторным электрохимическим модулем МКЭ-Г-147-87С.

Новый номинант в номинации "Локализация технологий" - ООО "Электрик - Дуговое оборудование" и его комплекс оборудования для высокопроизводительной автоматической двухсторонней сварки стыков магистральных трубопроводов большого диаметра.

Шесть новых номинантов в номинации "Медицина". Ими стали АО "Фармасинтез" и их завод "БратскХимСинтез", ООО "Бебиг" и производство микросфер для лечения рака печени, компания ООО "ФОРТ" и препарат Ультрикс® Квадри, цифровой рентгенографический аппарат линейного и углового сканирования АРСЦ-02 с денситометрической приставкой, созданный в новосибирском Институте Прикладной Физики, АО "НПО "Микроген" с препаратом РЕЛАТОКС®, а также ФГУП "Московский эндокринный завод" и лекарственный препарат "Морфин лонг" в таблетках.

Много новых номинантов и в номинации промышленность – пятнадцать в разных категориях. В категории "Легкая промышленность" - Ассоциация производителей детских автокресел и колясок "Приоритет" представляет свою фабрику детских автокресел "Старт". В категории "Машиностроение" - рулевая колонка ООО НПП "Резонанс", насосные агрегаты ПЭМА250-80 для атомных установок ледоколов АО "ГМС "Ливгидромаш", сельскохозяйственный трактор 2-го тягового класса ANT 4135F Ковровского Электромеханического Завода, два продукта АО "ФНПЦ "ПО "СТАРТ" им. М.В. Проценко: механический копирующий манипулятор ММК-25 и система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента. Три новых номинанта в категории "ТЭК": аппаратура АИНК-43П, созданная во ФГУП "ВНИИА", система переработки золошлаковых материалов ООО "Русатом Гринвэй" и производимая в АО "СУЭК" створка ковша гидравлического экскаватора Komatsu. В категориях "Машиностроение" и "Металлургия" за победу поборется установка электронно-лучевого плавления "ПЭУ" из ПАО "Электромеханика". Наконец, в категории "Химическая промышленность" три новых претендента – депрессорные и загущающие присадки "Максойл" компании ООО "Макс-НН", бытовая химия Производственной компании "БК B&B" и производство нефтяных пеков и коксов специального назначения на Салаватском химическом заводе. Этот же проект выставлен на победу в специальной номинации "Инициатива".

Номинация "Экология и туризм" пополнилась оборудованием глубокой сортировки твердых коммунальных отходов с использованием гидросепарации, выставленной на премию ООО "РУСМЕТ".

В номинацию "Наука и образование" добавилась компания ООО "Цереврум", представляющая разработанную ими систему ввода персонала в должность с помощью очков виртуальной реальности – Cerevrum.

В специальной номинации "Инициатива" еще два новичка - ООО "НЕФТЕХИМ" и его технология изомеризации легких бензиновых фракций "Изомалк-2" с использованием катализатора СИ-2 и компания ООО "ХЕЛП ИНВЕСТОР" с порталом "ХЕЛПИНВЕР".

По одному новому претенденту в специальных номинациях "Лидер малого бизнеса" и "Лидер производительности труда". В первой за звание лауреата поборется STQR.ru - интернет-сервис для создания QR-кодов. Во второй – уже упоминавшийся АО "Салаватский химический завод" и его технология.

Ранее, в рамках первого этапа приема заявок, номинантами уже стали проекты, решения и производства компаний АО "УКБП", ЗАО "ЗЭТО", ГК Naumen, ООО "Мустанг Технологии Кормления", ОАО "ДМЗ", ООО "ГридПоинт Дайнамикс", ООО "Норд", ООО "СтанкоМашСтрой" и ООО "Кортеос".

Возрастная категория 18+.

Полный список всех номинантов основных и специальных номинаций премии "Проектный лидер" - на сайте премии.

Регистрация на форум, в рамках которого пройдет Торжественная церемония награждения, уже началась.

Спикеры форума.

О Международной выставке "ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ"

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению правительства РФ (от 21 апреля 2018 года №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение -2019" ожидается участие более 300 компаний-экспонентов из 40 регионов РФ, а также - около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".