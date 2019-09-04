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В Москве 19 и 20 сентября состоится Big Data&AI Conference 2019

На конференции будут презентованы актуальные кейсы и передовые практики по использованию анализа данных в рабочих ситуациях
Описание
© Пресс-служба Global Innovation Labs

Москва, 4 сентября. С наступлением цифровой эпохи в экономике и в общественном пространстве практические навыки работы с данными стали самой востребованной компетенцией во многих отраслях.  Где и как научиться эффективно работать с "цифрой" и получить актуальные знания для оптимизации бизнес-процессов любого уровня? Ближайшая возможность – сентябрьская конференция Big Data&AI Conference 2019 (18+), которая пройдет 19-20 сентября в Москве в пространстве Digital October.

На конференции будут презентованы актуальные кейсы и передовые практики по использованию анализа данных в рабочих ситуациях. Отдельный день Big Data&AI Conference 2019 посвящен научному семинару для исследователей новых подходов к семантическому анализу, машинному обучению и структурированию, обработке и визуализации больших объемов данных. Материалы семинара публикуются в IOP Journal of Physics, получают индекс Scopus и Web of Science.

Big Data&AI Conference уверенно держит репутацию самой авторитетной в странах СНГ площадки по подбору контента в области работы с данными и обладает культовым статусом среди бизнес-сообщества, IT-профессионалов и представителей медиа.

Подробная информация, программа мероприятия и регистрация доступны на сайте Конференции.

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