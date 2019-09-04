Проблемы и перспективы развития предпринимательства обсудят на Мосфинфоруме

Москва, 4 сентября. Ряд вопросов, касающихся создания в России комфортных условий для ведения бизнеса, обсудят на Московском финансовом форуме, который пройдет 12-13 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж".

В первый день Московского финансового форума, 12 сентября, состоится деловая сессия "Предпринимательская активность: проблемы и источники роста", на которой эксперты обсудят реализацию проекта, посвященного поддержке малого и среднего предпринимательства. По данным аналитического центра НАФИ, 29% россиян хотели бы заняться собственным бизнесом. Что их останавливает: риски, недостаток знаний или особенности рынков? Может ли нацпроект по поддержке МСП ответить на все запросы граждан? Или осторожность потенциальных предпринимателей вызвана причинами, лежащими за пределами национального проекта? Эти и другие актуальные вопросы в повестке дня Мосфинфорума.

Сессия "Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта "Самозанятые" пройдет 13 сентября. Участники Форума обсудят первые результаты проекта по введению специального налогового режима для "самозанятых", основная задача которого создать удобный способ легального ведения деятельности и уплаты налогов. На сессии определят основные особенности проекта, его преимущества, а также перспективы его дальнейшего развития.

Сессия "Производительность труда как образ мышления" будет посвящена формированию нового бизнес-мышления как среди руководителей, так и на уровне специалистов. В соответствии с национальными целями, РФ должна совершить рывок и выйти на новые темпы роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики. При разработке соответствующего национального проекта Минэкономразвития РФ уделило особое внимание новым подходам к совершенствованию образования, корпоративной культуры, мотивации персонала. В фокусе внимания специалистов Мосфинфорума сложные и важные вопросы: как трансформировать систему управления на предприятии, как стимулировать развитие проактивного мышления, как развивать человеческий капитал. Ответы, решения, предложения прозвучат в первый день Форума.

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