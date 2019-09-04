В Москве в День города пройдет музыкальная программа у храма Христа Спасителя

Москва, 4 сентября. К празднованию Дня города департамент культуры города Москвы подготовил масштабную программу для любителей классики — от немеркнущих оперных шедевров до хоровых сочинений русских и зарубежных композиторов. На площадке у стен храма Христа Спасителя выступят известные оркестровые и хоровые коллективы, ведущие солисты московских оперных театров, музыканты, исполняющие произведения в стиле классический кроссовер. Окружные площадки города — на Арбате, в парке "Кусково" и музее-заповеднике "Царицыно" — подготовили специальные программы для поклонников оперной, симфонической, камерной музыки, а также для любителей песен и романсов.

7 сентября на площадке у стен храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15) гости и жители столицы смогут наблюдать за трансляцией торжественной церемонии открытия Дня города. Затем с 13:00 до 13:45 выступит Московский хоровой ансамбль духовной музыки "Благовест". С 13:45 до 14:30 свою программу представит Московский мужской камерный хор под руководством В.М. Рыбина. С 14:30 до 16:00 пройдет большой концерт популярной оперной классики при участии солистов Московского театра оперетты Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина; лауреата российских и международных конкурсов Владислава Косарева; певицы, актрисы театра и кино Валерии Ланской; солистов ГАБТ Ксении Дежневой и Александра Касьянова; участника Молодежной программы ГАБТ, лауреата российских и международных конкурсов Давида Посулихина.

В вечернем праздничном представлении примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (18:30 — 19:30), а также Симфонический оркестр Министерства обороны и вокальная группа "Кватро" (19:30 — 21:00).

8 сентября в 15:00 праздничная программа откроется выступлением Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества (художественный руководитель — Иван Рудин). С 16:00 до 18:00 пройдет концерт из произведений популярной оперной классики. На сцену выйдут солисты Смоленской областной филармонии Людмила Каминская и Никита Степанов; заслуженная артистка России Ирина Климова; певец, актер театра им. Моссовета Евгений Вальц; актриса театра и кино, солистка Московского театра мюзикла Елена Моисеева; вокальный дуэт в составе солиста Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Федора Рытикова и оперного певца, лауреата российских и международных конкурсов Сергея Штырова; вокальная группа Te Amo; эстрадный певец, лауреат российских и международных конкурсов Александр Еловских и вокальная группа "Кватро". Завершится праздничный день концертом при участии фортепианного трио Bel Suono (19:00 — 20:00).

Любители классики также приглашаются на окружные площадки города:

В Центральном административном округе (ул. Арбат, 26–28) пройдут яркие концерты классической музыки с участием всеми любимых и популярных исполнителей. 7 сентября здесь выступят группа "Кватро" (19:00 — 19:30), известная российская скрипачка Елена Ревич (19:30 — 20:00), певица Нина Шацкая (20:00 — 20:30), солистка ГАБТ Ксения Дежнева (20:30 — 21:00). 8 сентября для поклонников академического искусства: с 18:00 до 18:40 — литературно-музыкальное представление с участием Юлии Рутберг, Михаила Федотова (скрипка), Галины Петровой (фортепиано). Проект создан при участии музея Тропинина. Далее в программе: Алла Омелюта (18:40 — 19:20); группа "Кватро" (19:00 — 19:30); арт-проект "ТенорА XXI века" (19:30 — 20:00). Куратор музейной программы — Дом-музей Марины Цветаевой.

В Восточном административном округе, в парке "Кусково" (ул. Юности, 2), 7 сентября в 18:00 состоится концерт Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова (главный дирижер — Андрей Шлячков, художественный руководитель — заслуженный артист России Александр Машкович). Популярные песни и романсы исполнят Наталья Богданова, Антон Минаев, Дарья Давыдова. Далее в вечернем концерте примут участие арт-проект "ТенорА XXI века" (19:00 — 19:40), Алла Омелюта (19:40 — 20:20) и Дмитрий Маликов (20:20 — 21:00). 8 сентября здесь можно будет услышать хор Ново-Иерусалимского монастыря (18:00 — 18:40), певицу Нину Шацкую (18:40 — 19:20) и известного музыканта-трубача Вадима Эйлинкрига (19:20 — 20:00).

В Южном административном округе на территории Государственного музея-заповедника "Царицыно" (ул. Дольская, 1) 7 сентября состоится выступление хора Ново-Иерусалимского монастыря (19:00 — 19:40); затем пройдет сольный концерт известной оперной певицы Амалии Гогешвили (19:40 — 20:20). В 20:20 на сцену выйдет Вадим Эйленкриг. Завершатся праздничные мероприятия в 21:00. 8 сентября классическая программа продолжится выступлением известной скрипачки Елены Ревич (18:00 — 18:40), затем выступит солистка ГАБТ Ксения Дежнева (18:40 — 19:20), а в 19:20 на сцену выйдут участники вокальной группы "Кватро". Завершится концерт в 20:00.

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