В Москве в День города организована праздничная программа для молодежи в парке "Зарядье"

Москва, 4 сентября. К празднованию Дня города департамент культуры города Москвы подготовил обширную программу для молодежной аудитории, которая учитывает разные вкусы и предпочтения. Молодых любителей классики в парке "Зарядье" ждут гала-концерт солистов ведущих театров России, выступление знаменитых оркестров и хоровых коллективов, обширная театральная программа и карнавал. В парке искусств "Музеон" встретятся главные поклонники моды, которые смогут познакомиться с работами современных дизайнеров. В Измайловском парке пройдет третий этап крупнейшего фестиваля молодежной музыки "PROдвижение", где на одной сцене сойдутся начинающие рок-музыканты и известные молодежные кумиры.

Молодежная программа всех тематических площадок включает в себя мастер-классы, иммерсивное шоу, разнообразные театрально-концертные программы в исполнении известных творческих коллективов и артистов, а также зажигательные концерты с участием звезд российской эстрады.

Одна из главных городских достопримечательностей, символ современной Москвы — парк "Зарядье" — 7 и 8 сентября приглашает жителей и гостей столицы отметить День города. 7 сентября празднование начнется с трансляции церемонии открытия Дня города (12:00 — 13:00). В 13:00 на открытой сцене парка режиссер и театральный художник, автор первого в России иммерсивного спектакля Арсений Эпельбаум представит театральную программу с трансформацией жанра оперы — от классической постановки до современного прочтения.

На главной сцене парка состоится грандиозный костюмированный гала-концерт ведущих солистов оперных театров страны. Арии и сцены из популярных произведений Моцарта, Россини, Чайковского, Верди, Пуччини прозвучат в исполнении артистов Большого театра, Мариинского театра и "Геликон-оперы". Гости "Зарядья" услышат также выступления Ярославского академического симфонического оркестра и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова.

Театр Le Petit Trianon, известный своими выступлениями на международных барочных фестивалях, воссоздаст атмосферу парковых гуляний и музыкальных программ XVIII века, а дизайнеры, художники и перформеры придадут представлению новое современное звучание. Ведущий концерта — музыкальный критик, дважды лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ" Артем Варгафтик.

В течение двух дней, 7 и 8 сентября, в "Зарядье" будет проходить большой театрализованный карнавал. Костюмы для праздника готовит известный театральный художник, участник программы "Большая опера" на телеканале "Культура" Венера Казарова. Режиссер-постановщик парковой программы — режиссер и актер "Театра на Юго-Западе" Олег Анищенко.

В Центральном административном округе, в парке искусств "Музеон", главной темой праздника станет современная мода. Молодые российские дизайнеры представят публике свои идеи, воплощенные в костюмах, — от авангарда до casual. 7 сентября можно будет принять участие в мастер-классах по подбору одежды от редактора моды глянцевого еженедельника Grazia Арины Ягановой и известного модного эксперта и телеведущей канала ТНТ Лины Дембиковой. Мастерству модельной походки гостей обучит режиссерская группа ZFT. Все желающие смогут присоединиться к мастер-классу "Искусство фотографии", организованному стритстайл-фотографом Ксенией Крутовой. С 19:05 до 19:45 мастер-класс "Источники в моде. Где искать вдохновение и информацию" проведет редактор моды Cosmopolitan Лана Нисневич, а затем с 20:00 до 20:35 пройдет мастер-класс известного и заслуженного дизайнера Игоря Чапурина "Роль Москвы и России в истории моды и формировании современных трендов".

В этот же день запланированы показы коллекций московских брендов Elena Souproun и VARVARA ZENINA, участницы телевизионного проекта "Подиум" Natasha Timofeeva и других российских дизайнеров. Вечером с 20:35 до 21:00 пройдет концерт Линды.

8 сентября с 15:00 до 18:50 свои коллекции представят такие отечественные дизайнеры, как Кирилл Минцев, VARVARA, Ольга Султанова, Анастасия Чернышева, Гузель Зайнуллина, Венера Казарова. В этот же день можно будет познакомиться с творчеством танцевально-театрального коллектива Sun Nation. Завершат вечер выступления групп MODENESS и Sirotkin.

Для молодежной аудитории в День города разнообразные программы подготовили окружные площадки города. Мероприятия пройдут 7 сентября с 12:00 до 21:00, а 8 сентября — с 15:00 до 20:00. На всех площадках праздник начнется с трансляции церемонии открытия Дня города (12:00 — 13:00).

В Северном административном округе, в парке "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, 1), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября для молодых и активных кульминацией празднования Дня города станет вечерний концерт при участии Родиона Газманова (18:00 — 18:30), Брендона Стоуна (18:30 — 19:00), Егора Крида (19:00 — 19:30), группы "Марсель" (19:30 — 20:00), Алексея Воробьева (20:00 — 20:30) и Мота (20:30 — 21:00). 8 сентября в течение вечера будут чередоваться сольные выступления артистов — Юлии Плаксиной (17:00 — 17:30), Арсения Бородина (17:30 — 18:00), Юлии Ковальчук (18:40 — 19:20).

В Северо-Восточном административном округе, на Аллее Космонавтов (ВДНХ), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября в вечернем концерте примут участие Юлия Плаксина (18:00 — 18:30), Вахтанг (18:30 — 19:00), Юлия Ковальчук (19:00 — 19:40), Миша Марвин (19:40 — 20:20) и Баста (20:20 — 21:00). 8 сентября выйдут на сцену Дина Гарипова (17:00 — 17:30), группа "Интонация" (17:30 — 18:00), Анна Седокова (18:00 — 18:40), Леша Свик (18:40 — 19:20) и Елена Темникова (19:20 — 20:00).

В Восточном административном округе, в Измайловском парке (аллея Большого Круга, 7), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (12:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября своими выступлениями зрителей порадуют Этери Бериашвили (18:00 — 18:30), Дина Гарипова (18:30 — 19:00), Мот (19:00 — 19:30), Денис Клявер (19:30 — 20:00), Клава Кока (20:00 — 20:30) и Егор Крид (20:30 — 21:00). Начало праздничной программы 8 сентября запланировано на 12:00. Здесь пройдет третий этап крупнейшего фестиваля молодежной музыки "PROдвижение". В 17:00 выступят известные исполнители: группа "Пятеро", Ольга Кормухина, Сергей Галанин, "Братья Грим".

В Северо-Западном административном округе, в ландшафтном парке "Митино" (ул. Пенягинская, 16), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября в вечернем концерте — солистка Большого театра России Ксения Дежнева (18:00 — 18:30), группа "Градусы" (19:00 — 19:40), Кравц (19:40 — 20:20) и Кристина Орбакайте (20:20 — 21:00). 8 сентября на сцену выйдут вокальная группа VIVA (17:00 — 17:30), Катя Лель (17:30 — 18:00), группа "Пицца" (18:00 — 18:40), Миша Марвин (18:40 — 19:20) и Владимир Пресняков (19:20 — 20:00).

В Зеленоградском административном округе (г. Зеленоград, Центральная площадь, 1) 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября вечером на сцене — Максим Лидов и группа "Лидов Бэнд" (18:00 — 18:30), Катя Лель (18:30 — 19:00), Гузель Хасанова (19:00 — 19:40), ST (19:40 — 20:20) и Полина Гагарина (20:20 — 21:00). 8 сентября в концерте примут участие Екатерина Бродская (17:00 — 17:20), вокальная группа VIVA (17:20 — 17:40), Алина Артц (18:00 — 18:40), Влад Соколовский (18:40 — 19:20) и Егор Крид (19:20 — 20:00).

Возрастная категория 0+.