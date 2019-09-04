Во Внутренней Монголии прошел забег The 2019 Wu La Gai International Wolf Horse Limit Race

Улагай, 4 сентября. В селении Wu La Gai (Улагай), расположенном на территории китайского региона Внутренняя Монголия, прошел международный забег, участниками которого стали 2883 марафонца.

Марафон со спортсменами из Китая, Эфиопии, Пакистана, Судана, Монголии, Индии и других стран состоял из трех этапов: 6-км мини-забега, 21 и 58-км участков.

Забег стартовал и завершался в одной точке — селении "Госхоз имени Хара Гату". По пути бегуны встретили озеро Улагай, залив Цзюцюйван Улагай, увидели красоты местности — "Степи на краю света".

Забег 6 км среди мужчин и женщин выиграли соответственно китайские спортсмены Ху Шуай и Чэнь Хуэйцзе. Кениец Андерсон Ситехт Саной лидировал в следующем этапе среди мужчин. Среди женщин победительницей стала бегунья Амин из Эфиопии.

Самый продолжительный участок быстрее всех пробежал спортсмен из Китая Бао Би Ли Гэ (3 часа 38 мин. и 13 секунд). Среди женщин победительницей стала Тесрендоржи из Монголии (4 часа 33 мин. и 18 секунд).

По словам председателя комитета области управления Улагай Лин Чжу, цель забега — в поощрении населения заниматься спортом и обогащении духовно-культурной жизни.

Последние несколько лет благодаря экологической программе "Голубое небо, зеленый луг, чистая вода" область Улагай проводила и другие спортивные соревнования: Международный конкурс по традиционной стрельбе из лука, Национальный олимпийский чемпионат по стрельбе из лука, Юношеский чемпионат дзюдо для учащихся начальной и средней школ и пр.

The 2019 Wu La Gai International Wolf Horse Limit Race был организован Центром легкой атлетики Автономного района Внутренняя Монголия и руководством области управления Улагай Шилин-Гол. Событие поддержали Ассоциация легкой атлетики и Главное управление радио, кино и телевидения по культуре, спорту и туризму Улагай.