На ВДНХ прошел первый Международный фестиваль идей и технологий Rukami

Москва, 4 сентября. На ВДНХ 31 августа – 1 сентября прошел первый Международный фестиваль идей и технологий Rukami. Более 300 технологических энтузиастов собрались, чтобы показать свои технологические разработки.

"Мы придумали фестиваль Rukami, в первую очередь, для того, чтобы создать уникальную творческую среду, в которой у каждого появится шанс воплотить в жизнь свою самую смелую задумку. Для нас было важно не только собрать на одной площадке увлеченных инженеров и технологических энтузиастов со всей страны, но и показать людям, что мейкерство находится на стыке гуманитарных и технических дисциплин. Мы хотели, чтобы каждый желающий благодаря современным технологиям смог прикоснуться к будущему и, более того, буквально сконструировать его своими руками. Пространство и программа фестиваля были организованы таким образом, чтобы, с одной стороны, показать все многообразие подходов к техническому творчеству, а с другой — привлечь посетителей к созданию изобретений и интерактивному взаимодействию с ними. И, судя по сотням улыбок и первым отзывам, нам это удалось", — рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО "РВК" Наталья Смелкова.

Ключевая тема фестиваля — "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее". Выставочные проекты и дискуссионная программа фестиваля были разделены на четыре ключевых трека: "Человек", "Среда обитания", "Космос" и Fun, кроме того, в течение двух дней работал Родительский лекторий, где ведущие эксперты обсуждали роль современного образования, спорили о пользе и вреде гаджетов, делились экспертным мнением в мотивации детей-подростков и воспитании будущих лидеров.

На главной сцене фестиваля Катерина Ленгольд, предприниматель, инвестор и автор бестселлера по личной продуктивности, поделилась советами, как достигнуть "космических" результатов в бизнесе и в жизни, а Мелоди Яшар, сооснователь Space Exploration Architecture (SEArch+), рассказала будущим покорителям космоса, как стать партнером NASA и строить дома на Марсе. Об исполнении собственной мечты рассказала посетителям фестиваля и Анастасия Степанова, член экипажа международных космических проектов SIRIUS19 и Mars160.

Безусловным фаворитом фестиваля стала немецкая группа роботов One Love Machine Band, которая в течение двух дней передавала всем энергию панк-рока.

В течение двух дней фестиваля проходила выставка работ финалистов Всероссийского конкурса технического творчества Rukami, в котором приняли участие более 200 технологических команд школьников и студентов со всей страны.

Например, Никита Тимиршин, 14-летний школьник из Новосибирска, создал прототип "Робогардероба". Нужно просто нажать на кнопку в гардеробе и оставить отпечаток пальца. К окошку подъезжает свободная вешалка для пальто. Уходя, необходимо снова приложить палец к датчику, и система возвращает вещи.

Московские ребята, Иван Ставропольцев, Александр Петровский и Роман Докучаев (ребятам по 9–10 лет), на фестиваль привезли проект умного спортзала. Пока он существует только в виде модели: на площадке есть зона для прыжков в длину, для челночного бега и для игры в баскетбол, а умная система сама замеряет показатели ученика и ставит оценку, исходя из нормативов.

Победителей Всероссийского конкурса технического творчества Rukami определяло не только экспертное жюри, но и голосование посетителей фестиваля.

Первое место среди школьников заняла команда из Екатеринбурга с проектом системы воздушного мониторинга "Рельсоход". Проект позволяет сократить время простоя пассажирских и грузовых поездов на железных дорогах за счет оперативного мониторинга состояния путей.

Лучшим студенческим проектом Всероссийского конкурса Rukami был признан Smart Park команды из Казани — прототип общественного пространства будущего c фонарями, реагирующими на движение посетителей, и умными урнами, сигнализирующими о своей заполненности.

В специальной номинации от информационного партнера конкурса Яндекс.Дзен лучшим был признан проект Автоматизированной системы сортировки твердых отходов. Александр и Павел из Челябинска сделали автоматизированную установку, которая может отсортировать четыре типа отходов (пластик, бумага, стекло и металл). В комплексе — три вида датчиков: светопроводимости, деформации и электропроводимости.

Проект RUKAMI

Rukami — это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Rukami включает в себя серию региональных мейкерских мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых представили свои изобретения в Москве. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для управляющих команд кружков, которая позволит им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество.

#КружковоеДвижение, #НТИ, #Rukami

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