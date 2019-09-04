Русскую живопись из собрания отдела личных коллекций Пушкинского музея покажут в Курске

Москва, 4 сентября. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки при участии культурной платформы АРТ-ОКНО – проекта благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" – представляют выставку "Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина", которая пройдет в выставочном зале галереи им. А.А. Дейнеки с 20 сентября по 10 ноября 2019 года. В экспозиции будут представлены 38 произведений отечественного искусства XVIII–XX веков. Зрители увидят работы крупнейших мастеров русского искусства В.Л. Боровиковского, В.Г. Перова, И.И. Шишкина, Н.С. Гончаровой и других художников. Это вторая масштабная выставка Пушкинского музея в Курской области.

Выставка "Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина" дает представление о различных этапах развития отечественного изобразительного искусства: от портретов XVIII века, реалистической живописи передвижников, ретроспективных полотен мирискусников до композиций авангардистов начала ХХ века. Все произведения поступили в дар отделу "Музей личных коллекций" Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина от российских коллекционеров. В 1985 году по инициативе коллекционера, известного общественного деятеля, доктора искусствоведения И.С. Зильберштейна в тесном сотрудничестве с директором ГМИИ И.А. Антоновой был сформирован отдел "Музей личных коллекций" (ныне – отдел личных коллекций). Появление отдела коренным образом изменило ситуацию по отношению к частному собирательству в стране. Пример И.С. Зильберштейна, передавшего в дар свою коллекцию западноевропейского и русского искусства, доказал общественную необходимость этого рода деятельности, которая способствовала его "реабилитации" в обществе, подчеркивала его существенное назначение – меценатство. Свыше 40 собраний и отдельных произведений были переданы в дар ГМИИ частными коллекционерами и самими художниками или их наследниками.

В настоящее время фонды отдела насчитывают свыше 8 тыс. произведений русского и западноевропейского искусства XV–XX веков.

В экспозицию вошли произведения художников русской школы XVIII–XX веков: В.Л. Боровиковского, В.Г. Перова, А.П. Боголюбова, И.И. Шишкина, С.Ф. Щедрина, И.Е. Репина, П.П. Кончаловского, Н.С. Гончаровой, П.И. Петровичева, Л.В. Туржанского, В.В. Переплетчикова, В.К. Бялыницкого-Бирули и других мастеров.

Покровительство искусству, меценатство – благородная черта частного коллекционирования. Например, в 2013 году в дар музею российским меценатом и предпринимателем Алишером Усмановым была передана картина Франса Халса "Евангелист Марк".

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина: "За годы своего существования в составе ГМИИ отдел личных коллекций наряду с большим числом новых экспонатов приобрел множество друзей и единомышленников среди удивительных людей – собирателей, посвятивших себя благородному делу поиска и сохранения произведений искусства. Благодаря установившимся тесным творческим связям сотрудников музея с московскими коллекционерами и наследниками художников отдел личных коллекций ведет активную и плодотворную выставочную работу. Мы надеемся, что знакомство с лучшими образцами русской живописи из собрания нашего музея вызовет большой интерес и доставит радость посетителям выставки, будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между городами нашей страны".

Фатима Мухомеджан, заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт": "При всем разнообразии и насыщенности культурной жизни в регионах выставки крупных музеев – всегда яркое событие, поскольку такого уровня картины редко выезжают за пределы хранилищ, их путешествия сопряжены с большим количеством нюансов, сложностей, тайн. Мы рады дарить такие красивые события, открывать людям дополнительные возможности. В этом году жители Курской и Белгородской областей в рамках сотрудничества культурной платформы АРТ-ОКНО, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки смогут увидеть произведения русских художников XVIII–XX веков из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина. Уверена, что экспозиция выставки "Шедевры русского искусства" оставит у зрителей долгий эмоциональный след. Поздравляю всех участников выставки и желаю ярких впечатлений и вдохновения, кроющегося за прекрасными формами живописи".

Даты проведения: 20 сентября — 10 ноября 2019 года.

Место проведения: Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки (г. Курск, ул. Радищева, д. 85, помещение 1).

Возрастная категория 12+.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Пушкинский музей) – один из крупнейших в России музеев зарубежного искусства. Музей был открыт 31 мая (13 июня) 1912 года. Основателем музея является профессор кафедры теории и истории искусства Иван Владимирович Цветаев, отец поэта и прозаика Марины Цветаевой. В коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с периода древних цивилизаций и заканчивая началом XXI века. Памятник архитектуры конца XIX – начала XX века, музейный комплекс включает в себя 27 зданий и строений. Главные коллекции музея представлены живописными полотнами французских импрессионистов из собраний московских купцов Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова, произведениями искусства Древнего Египта, а также шедеврами старых мастеров.

Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки – один из художественных музеев России. Основана в 1935 году. Собрание Галереи насчитывает около 10 тыс. экспонатов. В коллекции живопись, скульптура и графика отечественных и зарубежных (итальянских, голландских, фламандских, французских) мастеров XVI–XXI веков, предметы народного и декоративно-прикладного искусства XVIII–XX столетий. Многие произведения достигают мирового уровня. География выставок не ограничивается лучшими залами Москвы и Санкт-Петербурга и включает также США, Японию, Германию, Нидерланды, Данию, Венгрию, Австрию, Болгарию, Финляндию, Италию. С 1969 года Галерея носит имя крупнейшего отечественного художника Александра Дейнеки. Курская коллекция его произведений уникальна. Только в последние годы избранный ее показ прошел в таких крупных культурных центрах, как Москва, Рим, Мадрид, Гамбург, Париж. Галерея – победитель ряда всероссийских и международных конкурсов. Девиз галереи: сохраняя – приумножай, изучая – развивай, показывая – преображай.

Культурная платформа АРТ-ОКНО. В 2017 году в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" учредил фестиваль искусств АРТ-ОКНО. С целью содействия развитию культуры в малых городах с 2019 года командой фестиваля было принято решение осуществлять проект в формате культурной платформы. В центре внимания промышленные города: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.

Основа программы культурной платформы АРТ-ОКНО – проекты в области культуры, которые, формируя новое мышление горожан, способствуют развитию территорий. Ежегодно команда платформы реализует более 200 профессиональных и зрительских культурных мероприятий. Программа разрабатывается с учетом результатов социологических исследований.