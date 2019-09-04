Дополнительная выручка Калининской АЭС в августе составила более 214 млн рублей

ТАСС, 4 сентября. В августе 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,176 млрд кВтч электроэнергии, что на 0,9% больше, чем в августе 2018 года. Таким образом, дополнительная выручка в августе составила более 214 млн рублей. Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполняется на 106,7%. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) – 106,74%.

За прошедший месяц в энергосистему отпущено 3,008 млрд кВтч электроэнергии (на 0,8% больше уровня 2018 года), что сопоставимо с потреблением Тверской области в течение четырех месяцев.

Всего с начала 2019 года Калининская АЭС выработала 21,046 млрд кВтч электроэнергии, отпуск в энергосистему составил 19,920 млрд кВтч. По состоянию на август 2019 года доля КАЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет 82,94%, что на 7,37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В августе были проведены важные для безопасности АЭС мероприятия. В их числе: миссия поддержки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) по теме совершенствования системы проведения целевых инструктажей, плановая проверка выполнения требований программ обеспечения качества и общих требований безопасности МАГАТЭ, День пожарной безопасности.

В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.