Опубликована деловая программа Baltic Weekend 2019

Москва, 4 сентября. В Санкт-Петербурге 26-27 сентября состоится крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019. Расширенная версия программы форума с указанием тематических блоков, спикеров и ключевых вопросов доступна на официальном сайте мероприятия.

Архитектура программы форума подразумевает два пленарных заседания, три панельные дискуссии и шесть тематических круглых столов. Программа отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом. Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, информационное сопровождение нацпрограмм, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, коучинг в бизнесе, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Центральными событиями форума станут пленарные заседания, в которых примут участие: генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, генеральный директор QIWI Сергей Солонин, глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева, операционный директор и член Совета директоров Reputation Institute Николас Трад, вице-президент по стратегическим проектам Cision Том Ричи и другие лидеры отрасли.

Важным мероприятием первого дня станет авторская сессия писателя, главного редактора Esquire Сергея Минаева "Медийные Войны: Фронт без линии фронта". Среди спикеров – сооснователь Baza Никита Могутин, публицист, консультант по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова, главный редактор Lenta.ru и директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров и другие эксперты. Дискуссия состоится при поддержке официального партнера Baltic Weekend 2019 – компании "МегаФон".

В этот же день пройдет public talk "Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO" с участием Андрея Баранникова, генерального директора SPN Communications, Марины Геворкян, генерального директора "Сноб", Сергея Солонина, генерального директора QIWI и Ольги Дашевской, основателя и партнера PR Inc. Модератором выступит Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня".

В свою очередь, вечерняя программа форума пройдет 26 сентября на полях Главного штаба Эрмитажа, где состоится торжественная двадцатая церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards 2019.

Второй день форума обещает быть не менее насыщенным. Центральными темами дискуссий станут: "Нацпроекты и массовая коммуникация: информирование граждан и бизнес-сообщества о ходе реализации приоритетных направлений" и "Гражданская позиция бренда: хайп и реальная стратегия". Также 27 сентября эксперты на круглых столах обсудят: искусственный интеллект и большие данные, 3D-печать и робототехнику, AR и VR stories-теллинг, создание dream-team и формирование внутрикорпоративных ценностей, технологии и инструменты создания корпоративного видео.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Возрастная категория 16+.

Регистрация на форум открыта до 17 сентября.

Получить дополнительную информацию о мероприятии можно на официальном сайте и по номеру: +7 (812) 380-00-07, ext. 283.

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Генеральный радиопартнер – Business FM.

Генеральный телевизионный партнер – Канал 78.

Генеральный международный партнер – Sputnik.

Генеральный отраслевой партнер – Sostav.ru.

Образовательный партнер – MACS.

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, Сноб, 1st MediaInvest.

Информационные партнеры форума – Российская газета, Mediabitch (PR Bee), Дни.ру, SCAN, PR News, Event Live, Business Daily, Live Communications Magazine, HH.ru, Cision, ФедералПресс, Российская газета.

Ассоциации – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКМР, IABC, REMA, REPA, АКАР, РАМУ, АКМР, РАЭК, IPR Belarus.