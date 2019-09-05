"Роснефть" и ЯНАО развивают сотрудничество в социальной сфере и экологии

ТАСС, 5 сентября. ПАО "НК "Роснефть" и Ямало-Ненецкий автономный округ в рамках V Восточного экономического форума подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве в области социального развития и защиты окружающей среды. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора ЯНАО. Подписи под документами поставили глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, при поддержке "Роснефти" в регионе будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов, будут построены новые объекты культуры и массового спорта. Компания также будет содействовать организации помощи, медицинского лечения и реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей; окажет поддержку организациям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, вооруженных сил, инвалидов, маломобильных граждан, а также коренным малочисленным народам Севера", – сказано в сообщении.

Еще одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в области охраны окружающей среды. В частности, компания "Роснефть" реализует меры по восполнению биоразнообразия в водных объектах рыбохозяйственного назначения в ЯНАО.

Соглашение о сотрудничестве между ПАО "НК "Роснефть" и правительством ЯНАО действует с 2015 года. На территории автономного округа работают предприятия "Роснефти" по добычи нефти и газа – наиболее крупные "РН-Пурнефтегаз" и "Роспан – Интернэшнл", а также сбытовая сеть компании.

О форуме

V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". Всего на нем ожидается около 5 тыс. участников из более чем 50 государств. Основные мероприятия проходят на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.