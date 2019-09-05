Деятельность НКО как залог развития глубинных территорий обсудят на форуме "Сообщество"

Москва, 5 сентября. Активную деятельность НКО как залог развития глубинных территорий обсудят в рамках форума "Сообщество", который пройдет 26–27 сентября в наукограде Мичуринск, промышленном и культурном центре Тамбовской области. Ключевая тема форума — возможности для развития малых городов и сельских территорий.

Кто должен стоять за развитием глубинной России — местные власти или инициативные граждане? Какую роль НКО могут играть в реформе российской глубинки? Почему одни территории успешно развиваются, а другим не хватает потенциала? Эти и другие вопросы обсудят участники форума.

Глава Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в преддверии форума рассказала, что главной задачей для экспертов станет поиск возможностей для развития муниципалитетов, сельских территорий, малых городов с точки зрения самых разных сфер — логистической, технической, гуманитарной, культурной, туристической и промышленной. Кроме того, в центре внимания участников будет тема местного самоуправления и повышения привлекательности отдельных территорий как для туристов, так и для бизнес-проектов.

"На площадках, организованных нашей комиссией, мы в этот раз будем говорить о том, что могут НКО, инициативные группы граждан внести в развитие этих территорий, какая именно поддержка может и будет реализовываться на муниципальном уровне для НКО. Также будем говорить о профессиональном росте некоммерческого сектора: как становиться профессионалами и какие ресурсы для этого уже есть, а каких не хватает", — рассказала Тополева-Солдунова.

Она также отметила, что к участию в форуме приглашены представители Белгородской области — лидера по муниципальной поддержке НКО, которые планируют поделиться своим опытом в рамках мероприятия. Эксперт также отметила, что ее коллеги, помимо прочего, ждут выступлений местных общественников со своими инициативами и предложениями на заданную тему.

"Конечно, еще хотим рассказать о том докладе, который мы задумали и уже начали готовить, — о докладе Общественной палаты, который будет посвящен теме доступа НКО на рынок социальных услуг. Так, мы расскажем о своем вкладе и о том, какой вклад могут внести и региональные общественные палаты, и просто ресурсные центры НКО в его подготовку", — подчеркнула эксперт.

Регистрация на форум участников и СМИ открыта: форумсообщество.рф/мичуринск .

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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