В Москве в День города праздничная программа пройдет на Поклонной горе

Москва, 5 сентября. Праздничная программа, посвященная 872-летию Москвы, будет проходить на Поклонной горе в течение двух дней — 7 и 8 сентября. В концертных программах, подготовленных департаментом культуры города Москвы совместно с радиостанциями "Дорожное радио" и "Русский хит", примут участие популярные артисты. Такие мероприятия для всей семьи стали уже традиционными на Поклонной горе. Семейные прогулки в праздничные дни можно будет совершить и на окружных площадках города — в парке "Печатники", в Солнцево на улице Щорса, где также будут представлены мероприятия, интересные для взрослых и детей.

Поклонная гора — одно из самых популярных мест празднования в Москве. 7 сентября с 13:00 до 15:00 здесь пройдет праздничная программа с участием артистов Москонцерта. С 15:00 до 17:00 — концерт с участием молодых творческих коллективов и исполнителей. На сцену выйдут финалисты конкурса "Лайн-ап #Моспродюсер | День города": Гринго, LEBEDEVA, Апрелия, Иван Харитонов и Мышь. Кульминацией праздника станет концертная программа, организованная совместно с департаментом культуры города Москвы и радиостанцией "Дорожное радио" при участии телеканала ТВЦ (18:00 — 22:00).

Артисты отечественной эстрады будут выступать на площадке, расположенной на Главной аллее Поклонной горы: Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Родион Газманов, Настя Макеева, Анита Цой, Денис Клявер, Глеб Матвейчук, Юлия Ковальчук, Жасмин, группа "Ярмарка", Варвара, Алексей Воробьев, Катя Лель, Ксения Дежнева, Дина Гарипова, Руслан Алехно, Сергей Росси, Катя Ростовцева, Эд Шульжевский, певица Афина, народный ансамбль "Сорока", Виктор Дорин. Концерт будет сопровождаться прямой трансляцией на телеканале ТВЦ.

8 сентября в вечернем концерте, организованном департаментом культуры города Москвы и радиостанцией "Русский хит", выступят артисты: Звонкий, Мари Краймбрери, Глюкоза, Альбина Джанабаева, Иракли, Согдиана, Анита Цой, Шура, NOLA, Саша Иванов.

День города всей семьей можно будет отметить на окружных площадках города:

В Юго-Восточном административном округе, на набережной Москвы-реки, в парке "Печатники" (ул. Кухмистерова, д. 40), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября в течение вечера будут чередоваться выступления артистов — вокального проекта "Классика жанра" (18:00 — 18:30), группы "Маяковский" (18:30 — 19:00), популярных российских певцов — Алексея Чумакова (19:00 — 19:40), Родиона Газманова (19:40 — 20:20) и Валерии (20:20 — 21:00). 8 сентября праздник продолжится парадом сольных исполнений — Ксении Дежневой (17:00 — 17:30), Дины Гариповой (17:30 — 18:00), Ирины Дубцовой (18:00 — 18:40), Дениса Майданова (18:40 — 19:20) и Кристины Орбакайте (19:20 — 20:00).

В Западном административном округе, на ул. Щорса, д. 6, 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября вечером состоятся выступления популярных исполнителей: Данте (18:00 — 18:30), группы "Интонация" (18:30 — 19:00), Дианы Гурцкой (19:00 — 19:40), группы "Маяковский" (19:40 — 20:20), Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" (20:20 — 21:00). 8 сентября на сцену выйдут Алексей Гоман (17:00 — 17:30), группа "Пятеро" (17:30 — 18:00), Клава Кока (18:00 — 18:40), Кравц (18:40 — 19:20) и группа "Градусы" (19:20 — 20:00).

В Западном административном округе (Сколковское ш., д. 2) 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября пройдут концерты Паши Руденко (18:00 — 18:30), группы Vougal (18:30 — 19:00), Натана (19:00 — 19:40), Ирины Дубцовой (19:40 — 20:20) и Александра Буйнова (20:20 — 21:00). 8 сентября выступят Этери Бериашвили (17:00 — 17:30), Вахтанг (17:30 — 18:00), Quest Pistols Show (18:00 — 18:30), Андрей Гризли (18:30 — 19:00), Алексей Воробьев (19:00 — 19:30) и Полина Гагарина (19:30 — 20:00).

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