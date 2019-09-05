В День города в Москве праздничная программа пройдет в парке искусств "Музеон"

Москва, 5 сентября. В парке искусств "Музеон" 7 и 8 сентября москвичи и гости столицы станут зрителями и участниками разнообразных программ, главная тема которых — современная мода. Молодые российские художники и дизайнеры представят публике свои идеи, воплощенные в костюмах от авангарда до casual. Гостей Дня города в "Музеоне" ожидают театральные представления, концерты, творческие мастер-классы и образовательные программы. Различные мероприятия рассчитаны на широкий круг посетителей, включающий молодежную аудиторию. В праздничные дни программы для молодежи можно будет посетить и на окружных площадках города.

7 сентября на площадке в парке искусств "Музеон" будут чередоваться fashion-показы и мастер-классы. Откроет праздничную программу (в 13:00) российский стилист, эксперт моды, теле- и радиоведущий Влад Лисовец. В 13:05 мастер-класс по подбору одежды проведет редактор моды еженедельника Grazia Арина Яганова. Тема "урока моды" — "Пальто для москвичей: как выбрать свое". Затем с 13:40 до 14:10 российские дизайнеры продемонстрируют "Моду для детей!". В 14:10 стритстайл-фотограф Ксения Крутова проведет мастер-класс по "Искусству фотографии".

С 14:40 до 15:05 будет проходить показ популярного московского бренда ELENA SOUPROUN. В 15:05 и 17:05 состоятся мастер-классы по модельной походке от режиссерской группы ZFT, их проведет педагог Юлия Точиленкова. В 15:50 и в 17:50 будут обучать режиссуре показа: в иммерсивном шоу "Москва дизайнерская" примут участие гости праздника.

В 16:05 состоится мастер-класс "Московский городской шик: модные тенденции нового сезона. Как правильно подобрать одежду" от известного эксперта и телеведущей канала ТНТ Лины Дембиковой. С 16:45 до 17:05 пройдет дефиле популярного московского бренда VARVARA ZENINA: здесь продемонстрируют актуальную одежду, основой кроя которой стал русский традиционный костюм.

С 18:05 до 18:20 московский бренд OTOCYON познакомит зрителей со стилем "женственный минимализм". В 18:20 начнется мастер-класс "Моделирование и идея. Как дизайнеру не потерять свое лицо" от московского дизайнера и основателя модного образовательного проекта Rebel School Артема Бахтина. С 18:45 до 19:05 будет демонстрироваться коллекция Natasha Timofeeva от участницы телевизионного проекта "Подиум". В 19:05 состоится мастер-класс "Источники в моде. Где искать вдохновение и информацию" от редактора моды журнала Cosmopolitan Ланы Нисневич. С 19:45 до 20:00 пройдет показ коллаборации московских марок одежды KSENIASERAYA и MADDAISYMOSCOW.

Завершит парад мастер-классов (в 20:00) известный дизайнер Игорь Чапурин. Здесь расскажут о "Роли Москвы и России в истории моды и формировании современных трендов". В 20:35 начнется праздничный концерт Линды.

8 сентября праздничные мероприятия в парке искусств "Музеон" продолжатся. Показы моды в 15:00 откроет российский дизайнер и участник шоу "Подиум" Кирилл Минцев. В 15:15 и в 16:00 выступят брусникинцы — актеры молодого независимого театра, созданного на основе курса Школы-студии МХАТ Дмитрия Брусникина. С 15:45 до 16:00 — показ бренда VARVARA, а в 16:30 — авторская одежда от дизайнера Ольги Султановой.

С 16:45 до 17:45 пройдет лекция, которую проведет российский исследователь моды, телеведущий и колумнист Тим Ильясов. В 17:45 состоится модный показ от юного дизайнера Анастасии Чернышевой. В 18:00 и в 18:25 выступит танцевально-театральный коллектив Sun Nation. В 18:15 серию дефиле продолжит преподаватель лаборатории "Дизайн-Мода" Гузель Зайнуллина. Затем (в 18:40) пройдет показ от художника и дизайнера одежды Венеры Казаровой. В 18:50 начнется праздничный концерт, на котором выступят группы Modeness и Sirotkin. Завершится праздник в 20:00.

Для молодежной аудитории в День города разнообразные программы подготовили окружные площадки города. Мероприятия пройдут 7 сентября с 12:00 до 21:00, а 8 сентября с 15:00 до 20:00. На всех площадках праздник начнется с трансляции церемонии открытия Дня города (12:00 — 13:00).

В Северном административном округе, в парке "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, д. 1), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября для молодых и активных кульминацией празднования Дня города станет вечерний концерт при участии Родиона Газманова (18:00 — 18:30), Брендона Стоуна (18:30 — 19:00), Егора Крида (19:00 — 19:30), группы "Марсель" (19:30 — 20:00), Алексея Воробьева (20:00 — 20:30) и Мота (20:30 — 21:00). 8 сентября в течение вечера будут чередоваться сольные выступления артистов — Юлии Плаксиной (17:00 — 17:30), Арсения Бородина (17:30 — 18:00), Александра Буйнова (18:00 — 18:40), Юлии Ковальчук (18:40 — 19:20) и Дмитрия Маликова (19:20 — 20:00).

В Северо-Восточном административном округе, на Аллее Космонавтов (ВДНХ), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября в вечернем концерте примут участие Юлия Плаксина (18:00 — 18:30), Вахтанг (18:30 — 19:00), Юлия Ковальчук (19:00 — 19:40), Миша Марвин (19:40 — 20:20) и Баста (20:20 — 21:00). 8 сентября выйдут на сцену Дина Гарипова (17:00 — 17:30), группа "Интонация" (17:30 — 18:00), Анна Седокова (18:00 — 18:40), Леша Свик (18:40 — 19:20) и Елена Темникова (19:20 — 20:00).

В Восточном административном округе, в Измайловском парке (Аллея Большого Круга, д. 7), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября своими выступлениями зрителей порадуют Этери Бериашвили (18:00 — 18:30), Дина Гарипова (18:30 — 19:00), Мот (19:00 — 19:30), Денис Клявер (19:30 — 20:00), Клава Кока (20:00 — 20:30) и Егор Крид (20:30 — 21:00). Начало праздничной программы 8 сентября запланировано на 12:00. Здесь пройдет третий этап крупнейшего фестиваля молодежной музыки "PROдвижение". Среди участников фестиваля 2019 года — "ГДЕ-ТО ТАМ", Your Screaming Silence, KONFIRMAT, ARIDA VORTEX, рок-группа "Начало!". Вечером вместе с финалистами фестиваля выступят известные исполнители: Сергей Галанин, группа "После 11", группа "Братья Грим", Ольга Кормухина. А также полупрофессиональные коллективы и участники телепроектов: группа TattooIN, Ledenev, группа "Каспий".

В Северо-Западном административном округе, в ландшафтном парке "Митино" (ул. Пенягинская, д. 16), 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября в вечернем концерте — солистка Большого театра России Ксения Дежнева (18:00 — 18:30), заслуженный артист России Феликс Царикати (18:30 — 19:00), группа "Градусы" (18:00 — 19:40), Кравц (19:40 — 20:20) и Кристина Орбакайте (20:20 — 21:00). 8 сентября на сцену выйдут вокальная группа VIVA (17:00 — 17:30), Катя Лель (17:30 — 18:00), группа "Пицца" (18:00 — 18:40), Миша Марвин (18:40 — 19:20) и Владимир Пресняков (19:20 — 20:00).

В Зеленоградском административном округе (г. Зеленоград, Центральная площадь, д. 1) 7 сентября (13:00 — 18:00) и 8 сентября (15:00 — 17:00) на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы. 7 сентября вечером на сцене — Максим Лидов и группа "Лидов Бэнд" (18:00 — 18:30), Катя Лель (18:30 — 19:00), Гузель Хасанова (19:00 — 19:40), ST (19:40 — 20:20) и Полина Гагарина (20:20 — 21:00). 8 сентября в концерте примут участие Екатерина Бродская (17:00 — 17:20), вокальная группа VIVA (17:20 — 17:40), заслуженный артист России Феликс Царикати (17:30 — 18:00), Алина Артц (18:00 — 18:40), Влад Соколовский (18:40 — 19:20) и Егор Крид (19:20 — 20:00).

Возрастная категория 0+.