В Челябинск поступили первые 17 низкопольных автобусов на природном газе

ТАСС, 5 сентября. В Челябинск поступили первые 17 низкопольных экологичных автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил направить новые "МАЗы" и "ЛиАЗы" на самые востребованные горожанами маршруты, сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

В рамках реализации нацпроекта "Экология" и его региональной составляющей "Чистый воздух" в областной центр до середины ноября текущего года поступят 66 современных автобусов. Первые 17 машин уже в городе, в ближайшее время они выйдут на основные магистральные маршруты – 64-й, 4-й, 81-й и 34-й.

Салон каждого автобуса оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей WI-FI и USB-портами, чтобы пассажиры во время поездки имели возможность подзарядить мобильные телефоны.

"Автобусы приобретены за счет областного бюджета, всего мы рассчитываем вместе с федеральным бюджетом направить на покупку таких современных автобусов до 4 млрд рублей. Объем выбросов и канцерогенов при использовании таких автобусов в несколько раз ниже, чем при эксплуатации обычных, дизельных автобусов. Мы рассчитываем, что за счет только использования газомоторного общественного транспорта снижение выбросов в Челябинске составит более 5 тыс. т", – прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что со следующего года программа начнет действовать и в других муниципалитетах, готовых обслуживать транспорт на компримированном газе.

Одновременно в Челябинск прибыл новый трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода. В экспериментальном, тестовом режиме трехвагонный, низкопольный трамвай в течение нескольких месяцев будет обкатываться на всех действующих городских маршрутах. После оценки специалистов и доработки транспортной инфраструктуры будет принято решение о приобретении трамваев в городские депо.

"Развитие электрического транспорта тоже важная составляющая национального проекта "Экология". Рассчитываю, что в проекте также примет участие Усть-Катавский вагоностроительный завод – старейшее вагоностроительное предприятие в мире. И мы с вами не просто будем ездить на новых трамваях, а на наших, южноуральских трамваях", – добавил Текслер.

Переход на газомоторное топливо в РФ

Переход на газомоторное топливо (ГМТ) в РФ должен начаться с общественного транспорта. Об этом сказал ранее в интервью ТАСС спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Начинать надо с общественного транспорта и грузовиков, потому что наибольший ущерб бензиновый двигатель наносит с крупного транспорта, а не с малолитражного. А потом уже переходить для всех желающих. Здесь нельзя никого заставить, потребителя-владельца частной машины мы не можем заставить, он должен увидеть преимущества, тогда он перейдет на газомоторное топливо", - сказал он.

Иванов также отметил, что готов способствовать внедрению газомоторного топлива в России. "Оно абсолютно экологически чистое по сравнению с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания", - сказал спецпредставитель президента.

Перспективы ГМТ на транспорте

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что Минтранс планирует выделить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" 20 млрд рублей для приобретения 26 регионами пассажирского транспорта на ГМТ. По его словам, речь идет об адресной поддержке закупок транспорта, работающего на ГМТ, в регионах, в которых уже созданы условия для их эксплуатации.

Дитрих отмечал, что возможность использовать природный газ как источник энергии, в первую очередь на транспорте, для России является конкурентным преимуществом и инструментом снижения вредных выбросов. Пока, по его словам, доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива в РФ составляет менее 1%, при этом 99% потребления обеспечивает автотранспорт. Резервы от перевода автотранспорта на ГМТ колоссальные, уверен Дитрих.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе ГМТ, должна составить минимум 49%.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов РФ до 1 июля 2019 года подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта на базе отечественных решений. Поручения главы государства были даны по итогам его встречи с представителями общественности для обсуждения нацпроекта "Жилье и городская среда" 12 февраля 2019 года. Президент поддержал предложение включить в программу развития городской среды общественный транспорт, отметив, что "в стране в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство изделий транспортного машиностроения <…>". Он подчеркнул, что в России началось производство отечественных трамваев, которые лучше любых импортных аналогов.