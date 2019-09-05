Страны-участницы БРИКС 26 сентября подпишут Хартию о защите прав предпринимателей

Москва, 5 сентября. Россия, Бразилия, Индия, КНР и ЮАР 26 сентября подпишут Хартию о защите прав предпринимателей. Авторы объединили в документе опыт юристов из всех стран-участниц БРИКС и предлагают по-новому взглянуть на защиту малого и среднего бизнеса. Например, выдвинута идея целенаправленно обучать государственных служащих защите малого и среднего бизнеса.

Подписание хартии состоится 26 сентября в Уфе, на площадке международного экономического форума, спецификой которого является защита и поддержка малого и среднего бизнеса в регионах стран-участниц ШОС и БРИКС. У мероприятия нет мировых аналогов подобного уровня. В 2019 году форум отметит пятилетие.

"Предстоящий пятый юбилейный Форум в Уфе – одна из важнейших и набирающих все большую популярность международных площадок для презентации экономических и инвестиционных возможностей стран и регионов. В этом году мы расширяем границы Форума, меняем формат его проведения. Помимо стран-участниц ШОС и БРИКС приглашаем в Башкортостан делегации европейских государств, авторитетных международных организаций, известных экономистов, политологов и экспертов в области бизнеса и международной торговли. Мы заинтересованы в расширении контактов с регионами стран-участниц ШОС и БРИКС, использовании их лучшего опыта по развитию малого и среднего предпринимательства, новых инструментов поддержки, в повышении роли бизнес-сектора в развитии экономики и социальной сферы наших стран. Полученный опыт будет оформлен в соответствующие документы, одним из которых станет "Уфимская хартия", – говорит врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В разработке Хартии принимали участие представители всех пяти стран-участниц БРИКС. С российской стороны разработчиками выступили Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"На фоне нестабильной политической обстановки традиционные инвестиционные гавани теряют свое главное преимущество, предсказуемость, и "дают фору" развивающимся экономикам стран ШОС и БРИКС. Мы понимаем, что сможем воспользоваться этой ситуацией, если подчеркнем выгодность своих рынков комфортными условиями и гарантиями безопасности ведения бизнеса, инвестиций и частной собственности. В этой связи деловые сообщества и правовые институты стран участниц БРИКС выступили с инициативой о создании совместной Хартии, которая определит основные правила и меры защиты предпринимателей", - считает Андрей Назаров.

Выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию нарушениям прав предпринимателей и их незаконному преследованию – еще одна из важных задач, которую ставят перед собой правозащитники, работавшие над документом.

"Цель Хартии – изучить опыт, унифицировать подходы стран-участниц к защите бизнеса и обеспечить трансфер правовых технологий в этой области", - рассказал Борис Титов.

Опыт разработки "Уфимской Хартии" совместно с российской стороной высоко оценили иностранные юристы, в числе которых Генеральный секретарь Бразильской коллегии адвокатов комитета по иностранным делам Бруно Барата.

"Я поддерживаю общую цель Международной Хартии по защите бизнеса. Она имеет важное значение в процессе объединения подходов стран-участниц в деле защиты бизнеса и обеспечения передачи юридических практик в этой сфере. Эта инициатива поспособствовала приобретению очень интересного опыта совместной разработки подобных документов с российскими экспертами в области права", - рассказал Бруно Барата.

Юбилейный пятый "Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС" 26 и 27 сентября примет в Уфе 2500 представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира, а также представителей международных организаций (ЮНИДО, ЮНЕСКО и др.). К участию в Форуме приглашен председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках форума участникам и гостям будут представлены 100 инвестиционных проектов Башкортостана.

Участие в форуме для представителей малого и среднего бизнеса бесплатное. Пройти регистрацию и скачать программу мероприятий можно на официальном сайте.

Возрастная категория 18+.