Губернатор Югры и члены СПЧ провели рабочее совещание

ТАСС, 5 сентября. Предварительные итоги визита членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Ханты-Мансийский округ – Югру обсудили в среду, 4 сентября, на рабочем совещании в Москве. В совещании участвовали члены СПЧ, губернатор Югры Наталья Комарова и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

В департаменте общественных и внешних связей Югры напомнили, что делегация работала в муниципалитетах Югры 12-14 августа. За три дня гости познакомились с югорскими практиками и проектами, реализуемыми в сферах здравоохранения, спорта, социального обслуживания, образования, культуры, жилищной политики, экологии и развития коренных малочисленных народов Севера.

Комарова поблагодарила членов совета за проведенную работу, внимание, проявленное к жителям округа. "Ваши рекомендации для нас имеют большое значение, потому что вы - эксперты. Чем больше точек зрения, тем больше шансов не ошибиться в оценке, а, следовательно, в принятии решений", - сказала она.

Основными в ходе совещания стали три направления: поддержка граждан при решении жилищного вопроса; развитие самобытной культуры, языка и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера; охрана окружающей среды.

Член СПЧ Евгений Бобров положительно отозвался о практике Югры по развитию арендного (наемного) жилья. По его мнению, югорский опыт должен стать основой для принятия федеральных решений в этих сферах.

Большая дискуссия развязалась вокруг вопроса, касающегося поддержки молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту.

Было отмечено, что правительство Югры прилагает все возможные в рамках федерального законодательства усилия и оказывает меры поддержки. В департаменте напомнили, что в 2019 году предоставлена единовременная денежная выплата в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей; выплаты получили 1570 семей данной категории. На эти цели из окружного бюджета выделено более 2 млрд рублей. Два вида субсидий направлено на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя). В результате, субсидии выплачены 952 семьям в объеме 405,2 млн рублей, в том числе 369 семьям, достигшим предельного возраста.

Кроме того, молодым семьям наравне с многодетными установлена поддержка в виде предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно. При этом многодетные семьи имеют право на альтернативную выплату взамен земельного участка. С 2016 года таким правом воспользовались 1,5 тыс. многодетных семей.

Всего в текущем году получат поддержку за счет бюджета Югры более 5 тыс. молодых семей.

Поскольку ограничение в возрасте для молодых семей-участников госпрограмм - это условие, закрепленное на федеральном уровне, автономный округ не может его игнорировать.

"Все упирается в федеральное законодательство. С этими проблемами мы сталкиваемся достаточно часто. Нам ничто не мешает обьединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения", - отметил председатель совета Михаил Федотов.

Это было поддержано в рамках обсуждения темы экологии. Члены СПЧ по итогам работы в Югре высказали предложение рассмотреть возможность замены сплошной вырубки деляны, выделенной для ведения традиционной хозяйственной деятельности представителям коренных малочисленных народов Севера, выборочной рубкой единичных деревьев.

Наталья Комарова сообщила, что правительством округа готовится обращение в адрес правительства РФ о реализации этого предложения.

Также члены совета обратили внимание на необходимость изменить установленный порядок взаимодействия при ликвидации нефтеразливов. В настоящее время основными специальными техническими средствами для локализации разливов являются тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, доставка которых связана с перемещением по дорогам общего пользования. При этом в соответствии с порядком, утвержденным Минтрансом России, срок рассмотрения и выдачи специального разрешения может составлять более двух недель.

Для повышения эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов автономным округом также подготовлен ряд решений. Среди них обращение в Минтранс России с предложением внести в действующий порядок изменения, предусматривающие сокращение сроков рассмотрения и выдачи специального разрешения, а в некоторых случаях (при соблюдении определенных параметров) возможность использования уведомительного порядка. Это повысит оперативность реагирования.

Еще один вопрос – повышение эффективности мероприятий по рекультивации земель, которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.

На текущий момент правилами проведения рекультивации предусмотрено, что органы власти обязаны обеспечить разработку проекта и приступить к рекультивации земель в срок не позднее чем семь месяцев.

Таким образом, с момента локализации загрязнения до согласования проекта и начала производства работ по рекультивации может пройти достаточно длительный срок, а с учетом природно-климатических условий это влечет за собой возможность длительного поступления загрязняющих веществ на сопредельные территории, акватории, в почву и в подземные воды.

При этом, отметила губернатор автономного округа, Природнадзору Югры для освидетельствования рекультивированных земельных участков нефтяными компаниями для исключения из реестра нефтезагрязненных земель предъявлено в 2017 году 2529 участков, в 2018 – 3129 участков, в 2019 в график освидетельствования включено 8028 участков.

"Если административный барьер будет действовать, мы можем зачеркнуть готовность недропользователей работать и очищать земельные участки в тех объемах и размерах, которые требуются", - высказала мнение Комарова.

В целях возможности принятия оперативных мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в правительство Российской Федерации будет внесено предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, допускающих возможность применения лицами, ответственными за проведение рекультивации, типовых проектов рекультивации земель.

"Надо сделать так, чтобы загрязнять было не выгодно", - высказал мнение член СПЧ Сергей Цыпленков.

Эксперты СПЧ, работавшие в составе делегации в Югре, также высказали предложения по охране окружающей среды. Так, например, предусмотреть в соглашениях, заключаемых между правительством округа и недропользователями, увеличение финансирования программ компаний по модернизации парка промысловых нефтепроводов. Цель - предотвратить нефтеразливы. С этой же целью члены СПЧ предложили автономному округу выступить перед федеральным законодателем с инициативой по ограничению сроков эксплуатации нефтепроводов. По мнению экспертов, это станет стимулом для нефтяных компаний инвестировать в предотвращение аварий на нефтепроводах.

Еще одно предложение касается зонирования территорий традиционного природопользования. По их мнению, места, сакральные для народов ханты и манси, не стоит отдавать нефтедобывающим компаниям.

Наталья Комарова отметила, что в этом вопросе - интерес всей страны. При этом согласилась, что сохранение особо охраняемых природных территорий является залогом будущего России: "Приоритет - будущее, а будущее - это здоровая окружающая среда".

Члены совета по правам человека были едины во мнении, что Ханты-Мансийский автономный округ - лидер среди субъектов России по развитию гражданского общества и коренных малочисленных народов.

"Вы молодцы, ваш опыт нужно выводить на федеральный уровень", - сказал член совета Андрей Бабушкин.

В свою очередь, губернатор Югры обратилась к членам СПЧ с просьбой поддержать инициативу автономного округа по определению федеральными правовыми актами порядка подготовки, развития и утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В настоящее время федеральным законодательством не определен порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов (за исключением языков республик Российской Федерации, имеющих статус государственного языка). В связи с этим нет учебников родных языков ханты (сургутский, ваховский диалекты), манси, ненцев.

"Мы хотим сохранить эти языки. Для этого нужен алфавит, нужна письменность. Выражаем готовность участия в их подготовке. Чем больше мы сохраним на земле языков, тем больше сохраним народов, тем более разнообразным будет мир", - сказала Комарова.

В ходе совещания поднимались вопросы по всем направлениям работы членов СПЧ в Югре. Выводы и предложения будут отражены в рекомендациях, которые станут для автономного округа руководством к действию.

В завершение Михаил Федотов поблагодарил команду губернатора за работу и отметил: "Югра потрясла нас уровнем развития, чистотой и аккуратностью". Он предложил автономному округу выступить площадкой для обсуждения проекта федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан". Наталья Комарова приняла предложение, отметили в департаменте.