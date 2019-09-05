Москва, 5 сентября. ГК "Основа" приступила к реализации своего первого зарубежного проекта Valentinka Residence - комплекса высококлассных апартаментов в историческом центре Праги, в двух километрах от Карлова моста и Вацлавской площади.
По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, компания уже прошла все этапы согласования проекта. "Мы получили все разрешения, проектное финансирование в европейском банке, начали строительство и сейчас приступаем к реализации квартир на территории Чехии и России. В центре чешской столицы новые дома с современными апартаментами высокого класса практически не появляются, что обеспечивает проекту хороший спрос и высокий инвестиционный потенциал. В начале 2020 года мы планируем получить все разрешения и начать строить второй проект в центре Праги – комплекс на 25 тыс. кв. м", - рассказал Александр Ручьев.
По словам президента ГК "Основа", объем инвестиций в реализацию проекта Valentinka Residence составляет порядка 0,55 млрд рублей. К моменту завершения строительства объекта его доходность может составить минимум 20%. Рынок недвижимости Чехии – один из самых привлекательных в Европе с инвестиционной точки зрения. По данным международной консалтинговой компании Deloitte, столица Чехии Прага по темпам роста стоимости квадратного метра занимает 3-е место из 46 крупнейших европейских городов с показателем 22,2% в год.
Valentinka Residence располагается рядом с набережной Влтавы, в престижном и динамично развивающемся районе Смихов в центре Праги. В шаговой доступности от дома - самые известные достопримечательности, исторические и культурные памятники.
Общая площадь дома составляет порядка 3 тыс. кв. м. Это модернизация здания начала XIX века в стиле ренессанс с сохранением фасада дома, полной заменой внутренних стен, перекрытий и коммуникаций. В составе Valentinka Residence запроектировано 48 апартаментов с полной чистовой отделкой площадью от 29 до 108 кв. м и высотой потолков до 3,9 м. На последнем этаже комплекса располагаются три пентхауса с террасами площадью от 10 до 17 кв. м. В доме также запроектирован подземный паркинг на 28 машиномест, на первом этаже разместятся магазины и кафе.
В линейке апартаментов Valentinka Residence представлены функциональные студии, двухкомнатные апартаменты, а также двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты "евроформата" с объединенной зоной кухни и гостиной. Все апартаменты комплекса идут с отделкой "под ключ". Стоимость квадратного метра начинается от 100 000 CZK (283 тыс. рублей по текущему курсу). На старте продаж минимальная стоимость апартаментов составляет 3,54 млн CZK (порядка 10 млн рублей по текущему курсу).
Локация отличается максимальной близостью к историческим достопримечательностям, развитой транспортной сетью и насыщенной инфраструктурой, включающей рестораны, кафе, фермерский рынок и торговые центры. В нескольких минутах ходьбы от Valentinka Residence расположены две станции метро, одна из которых "Андел" - крупный городской транспортный узел, соединяющий Смихов с остальными районами Праги.
Недалеко от Valentinka Residence располагаются крупнейшие офисные, деловые и торгово-развлекательные центры, кинотеатры, а также колледжи, школы и медицинские учреждения.
Дорога до исторического центра города и самых известных достопримечательностей займет всего 5-6 минут на общественном транспорте или 15 минут пешей прогулки. В пешей доступности – Танцующий дом, парк Сакре-Кер, легендарная крепость Вышеград, Вацлавская площадь и Карлов мост.
О компании
ГК "Основа" - многопрофильный российский холдинг, основными направлениями деятельности которого являются: девелопмент в формате "умный дом" в России, Чехии и Германии; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры и в высокотехнологичные проекты.
На сегодняшний день в портфеле компании 14 жилых проектов на разных стадиях: 10 Москве и Подмосковье общей площадью 500 тыс. кв. м, два в Чехии и два в Германии. Также в управлении ГК "Основа" находится более 130 тыс. кв. м недвижимости: 60 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл; 40 тыс. кв. м гостиничной недвижимости и IT-Технопарк "Физтехпарк" площадью 30 тыс. кв. м.
ГК "Основа" является соинвестором крупнейшей в России сети семейных парков развлечений Zамания, включающей 19 парков, и развивает проект "Московские термы".
Застройщиком проекта выступает компания VLK development s.r.o.
Строительное разрешение MC05 137648/2019.