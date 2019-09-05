Москва, 5 сентября. ГК "Основа" приступила к реализации своего первого зарубежного проекта Valentinka Residence - комплекса высококлассных апартаментов в историческом центре Праги, в двух километрах от Карлова моста и Вацлавской площади.

По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, компания уже прошла все этапы согласования проекта. "Мы получили все разрешения, проектное финансирование в европейском банке, начали строительство и сейчас приступаем к реализации квартир на территории Чехии и России. В центре чешской столицы новые дома с современными апартаментами высокого класса практически не появляются, что обеспечивает проекту хороший спрос и высокий инвестиционный потенциал. В начале 2020 года мы планируем получить все разрешения и начать строить второй проект в центре Праги – комплекс на 25 тыс. кв. м", - рассказал Александр Ручьев.

По словам президента ГК "Основа", объем инвестиций в реализацию проекта Valentinka Residence составляет порядка 0,55 млрд рублей. К моменту завершения строительства объекта его доходность может составить минимум 20%. Рынок недвижимости Чехии – один из самых привлекательных в Европе с инвестиционной точки зрения. По данным международной консалтинговой компании Deloitte, столица Чехии Прага по темпам роста стоимости квадратного метра занимает 3-е место из 46 крупнейших европейских городов с показателем 22,2% в год.

Valentinka Residence располагается рядом с набережной Влтавы, в престижном и динамично развивающемся районе Смихов в центре Праги. В шаговой доступности от дома - самые известные достопримечательности, исторические и культурные памятники.