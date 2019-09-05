Казанская государственная консерватория представит в Германии музыкальную классику

Москва, 5 сентября. В Германии с 6 по 10 сентября состоится серия концертов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. Выступления Хора студентов и симфонического оркестра консерватории под управлением дирижера Лео Кремера (Германия) пройдут в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Сочинения Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Антона Брукнера прозвучат на четырех площадках. 6 сентября запланирован концерт в Историческом музее Пфальца в Шпайере – выставочном комплексе, основанном в XIX веке и принимающем около 200 000 посетителей в год. В 2015 году Казанская консерватория уже выступала с концертом симфонической музыки в этом месте.

7 сентября артисты выйдут к публике в Церкви Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche) в Пютлингене – католической церкви, возведенной в конце XIX века.

8 сентября они выступят в Соборе святого Лаврентия в Хюльцвайлере, где уже играли четыре года назад.

10 сентября концерт пройдет в Церкви Цистерианского монастыря в Ойсертале.

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова основана в апреле 1945 года как центр профессионального музыкального искусства Поволжья. Основателем и первым ректором вуза был Назиб Гаязович Жиганов – талантливый композитор, выдающийся деятель культуры, внесший значительный вклад в историю музыкального искусства Татарстана. Среди первых выпускников консерватории – всемирно известные София Губайдулина, Олег Лундстрем, Алмаз Монасыпов, Ильгам Шакиров.

Сегодня консерваторией руководит народный артист России профессор Рубин Абдуллин. В вузе обучается более 800 студентов и аспирантов из России, Кореи, Японии, Китая и других стран.

Хор студентов Казанской консерватории – уникальный исполнительский коллектив, много лет представляющий не только консерваторию, но и республику на музыкальных площадках России и Европы. Это один из старейших и при этом самых молодых по составу хоров Казани и Татарстана. С 1997 года Хором студентов руководит один из ведущих хормейстеров России, заведующий кафедрой хорового дирижирования Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор Владислав Лукьянов.

Коллектив выступает в городах Европы и является частым гостем музыкальных фестивалей в России и за рубежом. Его "визитной карточкой" была и остается хоровая миниатюра a'cappella.

Лео Кремер – немецкий дирижер, органист, пианист, который в 2019 году отметил 75-летие. Маэстро Кремер сотрудничает с творческими коллективами Казанской консерватории более 30 лет. Вместе с ним симфонический оркестр и Хор студентов консерватории много лет представляют крупные выступления в городах Германии и Италии.

Сотрудничая с оркестром и Хором Казанской консерватории, Лео Кремер осуществил художественное руководство таких концертных программ, как первое исполнение в Казани "Страстей по Иоанну" и "Рождественской оратории" И.С. Баха, "Коронационной мессы" и оперы "Похищение из сераля" В.А. Моцарта.

Лео Кремер – лауреат международных конкурсов органистов в Австрии, Бельгии, Германии, Италии. Являясь капельмейстером Собора в Шпайере, возглавляет филармонический хор, камерный оркестр "Симфониетта Саарбрюккена", Баховское общество земли Саар. Преподает в Высших школах музыки Саарбрюккена и Мангейма, участвует в работе жюри международных конкурсов.

Места проведения:

6 сентября – Исторический музей Пфальца в Шпайере.

7 сентября – Церковь Пресвятой Девы Марии в Пютлингене.

8 сентября – Собор святого Лаврентия в Хюльцвайлере.

10 сентября – Церковь Цистерианского монастыря в Ойсертале.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

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