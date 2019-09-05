В Баку стартовало зарубежное направление программы "Большие гастроли"

Москва, 5 сентября. Выступлениями театра им. Евгения Вахтангова в Баку стартовало зарубежное направление федеральной программы "Большие гастроли".

Гастролей российских театров в некоторых государствах ближнего зарубежья не было много лет, и сегодня такие творческие поездки помогают театральным коллективам из России расширить свой сценический опыт, а русскоязычным и не только зрителям зарубежья познакомиться с современным российским театральным процессом.

Благодаря "Большим гастролям" зрители в регионах открывают для себя раннее незнакомые имена зарубежных актеров и режиссеров, а приезжающие русскоязычные труппы из ближнего зарубежья получают опыт непосредственного контакта с российской публикой и погружения в языковую среду.

В 2019 году программа "Большие гастроли" расширила зарубежное направление. С сентября по ноябрь в ней примут участие 12 русских театров из Грузии, Абхазии, Республики Беларусь и Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, ДНР и Кыргызской Республики. Их ждут в разных городах России от Астрахани до Барнаула.

В свою очередь, восемь российских театров отправятся в Баку, Бишкек, Брест, Сухум, Ташкент, Алматы. Среди них - театр им. Евг. Вахтангова, театр им. Ф. Волкова, театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева, МХТ им. Чехова, Малый театр, "Современник" и Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. Деммени.

"Мы радуем зрителя русской провинции своими спектаклями, выбирая лучшие из них. Кроме этой цели есть желание познакомить наших артистов с Россией, которая в силу различных причин им неизвестна. В России мы впитываем то, что потом наши актеры посредством сцены передадут зрителям, - правильное русское слово и тот самый русский дух", - заявил директор Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

С полным расписанием "Больших гастролей" за рубежом можно ознакомиться на сайте.

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