Торжественное открытие фестиваля "Круг света" пройдет в Москве 20 сентября

Москва, 5 сентября. На Гребном канале 20 сентября торжественным открытием фестиваля "Круг света" (6+) станут мультимедийный мюзикл "Семь нот" и пиротехнического шоу. Повторные показы представления московская публика сможет увидеть 21 и 22 сентября.

На этой же площадке 24 сентября состоится церемония закрытия фестиваля. В рамках мероприятия зрители увидят свето-пиротехническое шоу "Код единства", которое словно "машина времени" за 25 минут пронесет публику сквозь исторические эпохи нашей страны. Финальной точкой церемонии станет масштабный 15-минутный фейерверк.

На 270-градусной панорамной площадке на Театральной площади в единый проекционный экран соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Здесь будут демонстрироваться световая новелла, посвященная Году театра в России, видеомэппинговое шоу "Спартак", красочная история официального партнера фестиваля – платежной системы "Мир", архитектурный мэппинг партнера фестиваля – бренда Felix (компании Purina). Кроме того, на Театральной площади зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн Классик" из пяти стран.

Впервые в истории "Круга света" его площадкой станет Политехнический музей. Обновленный Политех встретит гостей фестиваля архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса.

Останкинский парк впервые представит маршрут-путешествие по геометрическим иллюзиям. В музее-заповеднике Коломенское можно продолжить необычное приключение по "Парку сказок". А на фасаде Музея Победы будут представлены новелла "Космическая одиссея" и 28-минутное VJ-шоу, посвященные мировой науке. Площадка Музея Победы также станет частью конкурса "Арт Вижн Модерн". Работы представят финалисты из 12 стран. Технический партнер фестиваля – компания Panasonic.

Субботним вечером 21 сентября любителей электронной музыки ждут в концертном зале "Арбат Холл" на состязании финалистов конкурса "Арт Вижн Виджеинг" (18+).

В Центре Digital October 21 и 22 сентября пройдет образовательная программа.

Вход на все площадки фестиваля – свободный. Для посещения Digital October и "Арбат Холл" необходима регистрация на сайте.