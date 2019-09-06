Дискуссия "Деловые СМИ VS новые медиа: за кем будущее?" пройдет в рамках Мосфинфорума

Москва, 6 сентября. Трансформацию деловых СМИ и новые форматы распространения информации впервые обсудят на Московском финансовом форуме. К дискуссии "Деловые СМИ VS новые медиа: за кем будущее?" смогут присоединиться зрители и задать экспертам интересующие вопросы. Деловая сессия состоится во второй день Форума, 13 сентября, в ЦВЗ "Манеж".

Источник информации – это не обязательно СМИ. Каналы в соцсетях, блогосфера, новостные агрегаторы отнимают аудиторию и рекламодателей у деловых СМИ. Качеству противопоставляется количество, а аналитически выверенным материалам – поток быстрых новостей. Как переживет этот бум новоформатных медиа профессиональная журналистика? Куда и как ей предстоит развиваться? Возможно равновесие в этой системе или выживет кто-то один?

"Эта революция не первая и не последняя в истории СМИ. Журналистику не называли бы "второй древнейшей", если бы она не была живучей, гибкой структурой. Профессионализм и качество работы остаются главным преимуществом деловых СМИ. Нужно менять подходы, но продолжать удерживать свой стиль, планку, а аудитория сделает выбор сама", — комментирует главный редактор Business FM Илья Копелевич.

Спикеры сессии: главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов, главный редактор газеты "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, руководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Петр Канаев, исполнительный директор по медиа холдинга "Рамблер" Андрей Цыпер, генеральный директор Anews Вячеслав Масенков, генеральный директор телеграм-канала "Давыдов.Индекс" Илья Лепихов. Модератор — главный редактор Business FM Илья Копелевич.

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