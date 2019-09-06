XXIX Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге 14- 21 сентября

Санкт-Петербург, 6 сентября. XXIX Кинофестиваль "Послание к человеку" (18+) пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября 2019 года. Это крупнейший кинофестиваль Санкт-Петербурга и один из старейших в России. Ежегодно мероприятия фестиваля посещают более 40 000 зрителей. Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте.

Церемония открытия состоится 14 сентября на Дворцовой площади. В программе церемонии – показ фильма "Диего Марадона" Азифа Кападиа и концерт Евгения Маргулиса. Вход свободный. К открытию фестиваля будет приурочен полуденный выстрел с Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости.

В арт-команду фестиваля вошли ведущие кинодеятели России. Президент кинофестиваля - Алексей Учитель, арт-директор - Андрей Плахов, директор конкурсных программ - Алексей Медведев.

Ежегодно МКФ "Послание к человеку" привозит в Санкт-Петербург до 100 кинематографистов мира. Вот некоторые из гостей фестиваля в 2019 году:

- Удо Кир (Германия-США, актер, фильмография насчитывает более 200 работ. В том числе "Танцующая в темноте", "Меланхолия", "Нимфоманка" и другие);

- Томас Хайзе (Германия, режиссер-документалист. Фильмы Хайзе становились участниками Берлинале и других престижных фестивалей. Обладатель призов Берлинале 2019 и Европейской киноакадемии 2008);

- Кадзуо Хара (Япония, один из самых титулованных японских режиссеров-документалистов, актер. В Санкт-Петербурге представит свою ретроспективу);

- Бабетта Мангольт (США, франко-американская деятельница современного искусства и кино. С 1970-х годов работает как оператор, режиссер, монтажер);

- Ричард Робинсон (США, старший рекрутер одного из влиятельнейших актерских агентств Голливуда United Talent Agency);

- Роланд Уолтерс (Великобритания, писатель и режиссер, обладатель премии Bafta Rocliffe New Writing Award за телевизионную драму Highbinder);

- Йоханна тер Стехе (Нидерланды, актриса, обладательница Премии Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана).

Мероприятия фестивальной недели пройдут в центральных городских кинотеатрах. Фестивальными площадками станут киноцентр "Великан", киностудия "Ленфильм", киноцентр "Лендок", кинотеатр "Англетер", Дом Кино и другие городские площадки.

На фестивале 2019 года планируется показать около 200 фильмов, среди них – более 60 премьер.

"Послание к человеку" проводит самый масштабный конкурсный отбор фильмов в России. Из года в год отборочная комиссия просматривает несколько тысяч картин. Отбор проходят лишь около 2% от всех присланных работ. В 2019 году на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 70 фильмов. Зрителей ждут 30 российских и 8 мировых премьер.

Команда фестиваля готовит семь спецпрограмм с уникальным контентом, две ретроспективы, семь спецпоказов. В Музее истории фотографии будет организована выставка исландского медиаарта. В программе фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, творческие встречи, обсуждения и профессиональные конференции.

Традиционными для фестиваля стали спецпрограммы лучших игровых и документальных фильмов мира, созданных за последний календарный год: "Кино сверхреальности" и "Панорама.Doc".

Для студентов и социально незащищенных категорий граждан вход на конкурсные показы фестиваля будет свободным, а на спецпоказы – от 100 рублей. Также бесплатный вход на мастер-классы и конференции.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза кинематографистов России, Федерального фонда социальной поддержки отечественной кинематографии, аккредитован Международной Ассоциацией кинопродюсеров (FIAPF).

Фестиваль "Послание к человеку" был создан в 1980 году, чтобы подчеркнуть значение неигрового кино для культуры и искусства, чтобы отечественные режиссеры-документалисты скорее и легче приобщились к мировому кинематографическому процессу. С течением лет к документальному кино добавились короткометражные игровые фильмы, анимация, а после - и экспериментальное кино.

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