Открытие XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" пройдет 14 сентября на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, 6 сентября. На Дворцовой площади 14 сентября состоится церемония открытия XXIX Международного кинофестиваля "Послание к человеку". В церемонии примет участие актер Удо Кир. После приветственного слова на огромном экране, расположенном у Эрмитажа, будет показан фильм "Диего Марадона" (18+) Азифа Кападиа. Церемонию дополнит концерт Евгения Маргулиса. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО "Группа "Илим".

Почетный гость церемонии Удо Кир - один из ведущих немецких актеров, протеже Райнера Вернера Фассбиндера, снимался во многих фильмах Ларса Фон Триера. Сыграл более 230 ролей. Удо Кир даст старт кинофестивалю 14 сентября, а 15 сентября в кинотеатре "Аврора" представит зрителям российскую премьеру фильма "Раскрашенная птица" (режиссер Вацлав Мархоул, (18+), снятого по роману польско-американского писателя Ежи Косинского.

По красной ковровой дорожке пройдут актеры, режиссеры, деятели культуры - гости и участники МКФ "Послание к человеку". Среди них - японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, признанный режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), обладательница "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), президент Амедиатеки Линда Дженсен (США) и многие другие.

Церемония начнется с приветственного слова президента кинофестиваля "Послание к человеку", режиссера Алексея Учителя и председателя международного жюри фестиваля, голландской актрисы, обладательницы национальных и международных наград Йоханны тер Стехе.

За музыкальное сопровождение отвечает Международный симфонический оркестр "Таврический", художественный руководитель и главный дирижер - Народный артист Кабардино-Балкарской республики Михаил Голиков.

После официальной части начнется концерт Заслуженного артиста России Евгения Маргулиса. Также после официальной части на экране площадью более 100 кв. м пройдет показ двухчасового документального фильма "Диего Марадона" Азифа Кападиа (18+).

Азиф Кападиа – британский режиссер индийского происхождения. Его фильмы неоднократно получали награды: "Овцекрад" (1997, 18+), выиграл две награды на Каннском кинофестивале, "Воин" (2001, 18+) получил награду как "Лучший британский фильм 2003", "Сенна" (2010, 18+) является победителем премии БАФТА (британский прототип американского Оскара) как лучший документальный фильм и удостоен награды на Суданском кинофестивале.

Мировая премьера фильма "Диего Марадона" состоялась на Каннском фестивале, российская пройдет на кинофестивале "Послание к человеку". Даже тем, кто хорошо знаком с биографией аргентинского футболиста, будет интересно посмотреть фильм, построенный на уникальных архивных записях — от главных футбольных матчей до уникальных кадров из семейных архивов.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 15 сентября даст старт кинопоказам фестиваля. Выстрел осуществит режиссер Удо Кир. Показы начнутся в киноцентре "Великан", кинотеатре "Аврора", на Лендоке, на Ленфильме и других городских площадках. Всего за неделю с 15 по 21 сентября в рамках кинофестиваля "Послание к человеку" запланировано более 120 киносеансов, две выставки, одна конференция, 10 мастер-классов.

Возрастная категория 18+.

Место и дата проведения: Дворцовая площадь, 14 сентября, начало в 19:00.

Вход свободный.

Программу и расписание можно изучить на сайте кинофестиваля.

Для представителей СМИ:

На церемонию открытия и полуденный выстрел - отдельная аккредитация. Заявки необходимо прислать на почту press@message2man.com не позднее 18:00 12 сентября. Съемочным группам - указать номера автомобилей.

Фото, видео, постеры и иллюстрации для анонсов, а также информацию по программам, фильмам, режиссерам можно найти по ссылке.

По вопросам информационного партнерства, аккредитации, подготовки индивидуальных материалов, предоставления просмотровых копий для составления гидов, интервью с организаторами и участниками: +7-921-753-752-1, press@message2man.com, Прасковья Шишкоедова.