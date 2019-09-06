В ООН представили опыт Югры по выделению жилья для коренных малочисленных народов

ТАСС, 6 сентября. Постоянное представительство РФ при ООН в Женеве представило управлению Верховного комиссара организации свой доклад по вопросу о достаточном жилье как компоненте права на достаточный жизненный уровень и недискриминацию. Информация была предоставлена в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, одним из примеров работы над социально-экономическим и демографическим развитием коренных народов, который постоянное представительство РФ при ООН приводит в ответ на запрос, выступает сложившаяся в Югре практика.

Как подчеркивается в докладе, наряду с общими государственными программами по улучшению жилищных условий в Югре с 2006 года действует несколько программ, направленных на поддержку коренных малочисленных народов. Одна из них — "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре".

"Государственную поддержку в форме субсидии за период 2006-2018 годов получили 2789 семей из числа коренных малочисленных народов Севера. Общий объем средств, направленных на предоставление субсидий, составил более 5,3 млрд рублей, на которые было приобретено или построено 212 581,53 кв. м жилья. В 2019 году на предоставление безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий лицам из числа коренных малочисленных народов Югры запланированы средства в размере 704 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия еще 268 семьям коренных малочисленных народов", - цитируют в департаменте документ.

Кроме того, в качестве примера поддержки КМНС в докладе постпредства РФ приводится программа устойчивого развития коренных народов, в рамках которой предусмотрены субсидии на обустройство земель традиционного природопользования и подобных участков.

"Это позволяет построить на территориях традиционного природопользования за счет государственных средств такие постройки, как жилая изба, избушка рыбака, избушка охотника либо кораль до 2 км (загон для оленей или лошадей), а также иные объекты жизнеобеспечения — лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, оленники, навесы для сушки рыбацких сетей", — говорится в докладе.

В управлении добавили, что в докладе самой Виктории Таули Корпуз правоприменительная практика РФ в отношении коренных народов практически не упоминается: информация, представленная спецдокладчиком ООН, в основном посвящена наиболее проблемным с ее точки зрения государствам, где права коренных народов дискриминируются на постоянной основе. Российская Федерация в перечень таких государств не вошла.