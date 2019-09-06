Выставка "Полководцы Великой Отечественной войны" откроется в Берлине 10 сентября

Москва, 6 сентября. Тематическая выставка "Полководцы Великой Отечественной войны" пройдет в Российском центре науки и культуры в Берлине с 10 сентября по 4 октября. Экспозиция расскажет об 11 выдающихся полководцах – представителях новой советской школы военной науки и организована по материалам из фондов московского Музея Победы в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Посетители увидят видеопрезентацию, посвященную блестящей плеяде талантливых полководцев и военачальников, которая сформировалась в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно будет узнать, как происходило становление полководческого таланта в ходе сражений.

В числе одиннадцати выдающихся полководцев – один генералиссимус, девять маршалов, один генерал армии. Все они являются кавалерами ордена "Победа" – высшего военного ордена СССР, который вручали за успешное проведение операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в корне меняющих положение в пользу Красной Армии.

Иосиф Сталин, Георгий Жуков, Александр Василевский были награждены орденом "Победа" дважды.

Советские военачальники осуществили более 50 стратегических операций, включая 35 наступательных, провели около 250 фронтовых и 1000 армейских операций. Советские войска разгромили более 600 дивизий Германии и ее союзников, уничтожили в ходе сражений основную массу военной техники немецких вооруженных сил: около 32 000 танков, самоходных артиллерийских установок, штурмовых орудий, свыше 50 000 самолетов и 280 000 артиллерийских орудий. Потери немецкой армии на Восточном фронте составили более 70% от всех потерь Вермахта во Второй мировой войне.

Полководцев Великой Отечественной войны объединяли твердое уверенное руководство вверенными войсками, тщательная подготовка боевых операций, гибкость мышления, глубокие знания военного дела, широта кругозора, смелость.

Музей Победы (Москва) – один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основная экспозиция занимает более 3000 кв. м и содержит более 6000 экспонатов.

Возрастная категория 0+.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

10117 Берлин, Фридрихштрассе 176-179

Программа:

10 сентября – 4 октября – работа выставки "Полководцы Великой Отечественной войны".

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK