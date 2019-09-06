В Пермском крае усилят борьбу с нелегальными таксистами

ТАСС, 6 сентября. Министерство транспорта Пермского края выступило с инициативой доработать региональный закон "О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края" и усилить требования в отношении нелегальных перевозчиков. Об этом сообщают в пресс-службе министерства по итогам заседания круглого стола на тему "Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Пермского края".

В пресс-службе сообщают, что сегодня нелегальные таксисты занимают до 30% рынка пассажирских перевозок в Перми и до 50% перевозок межмуниципальных. Основные маршруты нелегальных перевозчиков: Добрянка – Пермь, Кунгур – Пермь, Оханск – Пермь, Березники – Пермь, Чусовой – Пермь и другие направления.

В марте 2018 года в Прикамье была создана межведомственная рабочая группа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. В ее состав вошли Министерство транспорта, Прокуратура Пермского края, ГУ МВД России по Пермскому краю, Управление федеральной службы судебных приставов, Ространснадзор по Пермскому краю. Было проведено 32 совместных мероприятия. Зафиксировано 85 случаев незаконной деятельности.

"Нелегальные таксисты работают без разрешения, не платят налоги, не проходят предрейсовые медицинский осмотр и техпроверку транспортных средств, не гарантируют доставку пассажиров до места, не отвечают за их безопасность и не выполняют ряд требований, прописанных в федеральном и региональном законодательстве в отношении пассажирских перевозок", - рассказали в министерстве.

Депутаты Законодательного Собрания задавали вопросы о системе выдачи разрешений на работу, о возможности контроля за операторами, предоставляющими информуслуги такси, об увеличении штрафов нелегальным перевозчикам, и обсуждался ряд других транспортных тем. "Необходимо проанализировать исполнение регионального закона о пассажирских перевозках, посмотреть опыт соседних регионов и готовить поправки в наш закон", - сказал депутат Законодательного Собрания Пермского края Юрий Борисовец.

"В декабре 2018 года депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о пассажирских перевозках в РФ. Сейчас идет обсуждение поправок. Региональному закону о пассажирских перевозках почти 10 лет. Он создавался в другое время и при других экономических и социальных условиях. Мы должны усилить законодательные требования в отношении обеспечения безопасности пассажиров, подготовки водителей, состояния транспортных средств и по ряду других экономических и технических параметров. Предложения у нас есть", – отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

В пресс-службе добавили, что участники круглого стола согласились, что региональный закон необходимо пересмотреть и доработать. "Было принято решение о создании депутатской рабочей группы по рассмотрению предложений о поправках в региональный закон о пассажирских перевозках и подготовке к его принятию", – сказано в сообщении.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Законодательного Собрания, руководство Министерства транспорта, представители Ространснадзора по Пермскому краю, ГИБДД Пермского края, администрации города Перми.