Тюменский губернатор открыл новый спортивный комплекс "Олимпия" в областном центре

ТАСС, 6 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл новый многофункциональный спортивный центр "Олимпия" в областном центре. По его словам, Институт физической культуры и спорта Тюменского государственного университета уже много десятилетий готовит кадры для отрасли, а современный спортивный комплекс "Олимпия", построенный на месте прежнего, устаревшего, позволит не только спортсменам, но и обычным людям тренироваться и сделать физкультуру неотъемлемой частью своей жизни.

"В "Олимпии" есть вся инфраструктура для того, чтобы здесь занимались не только студенты университета, воспитанники спортивных школ и сборных, но чтобы она работала для всех жителей Тюмени. Проект был непростым, но все сложности преодолены", – рассказал глава региона и поблагодарил строителей. Он пожелал Институту физической культуры ТюмГУ новых чемпионов, спортсменам – успехов, а вузу в целом – развития по всем направлениям.

Губернатор вручил символический ключ от спорткомплекса мастеру спорта России по плаванию, студентке ТюмГУ, бронзовому призеру Всемирной лиги Универсиады в Неаполе Елизавете Клеванович. Девушка призналась, что ей особенно приятно присутствовать на открытии обновленной "Олимпии", потому что здесь она научилась плавать и здесь прошли ее первые соревнования.

"Очень рада, что в Тюмени есть такой комплекс, где спортсмены будут готовиться к важным международным стартам", – отметила она.

О новом центре

Новое здание переменной этажности до четырех этажей состоит из двух блоков, один из которых примыкает к существующему учебному центру.

Корпус предназначен для проведения спортивных соревнований, физкультурных, учебно-тренировочных занятий студентов и преподавателей, для обучения плаванию школьников с 14 лет и старше, для систематических занятий спортом жителей города. Общая площадь – 11 тыс. 61 кв. м.

На первом этаже – обеденный зал на 100 человек, тренажерный зал площадью 216 кв. м с раздевалками. На втором этаже расположен бассейн 25 на 16 м, глубиной от 1,8 до 2,05 м. Трибуна в зале бассейна вместит 300 человек. Кроме того, предусмотрен зал игровых видов спорта площадью 1 тыс. 8 кв. м, при нем разместили телескопические трибуны на 160 мест. Есть зал фитнеса на 156 кв. м и зал видеоконференций, на третьем этаже – залы спортивной гимнастики (648 кв. м) и спортивных единоборств (216 кв. м).

Как пояснили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, на базе спортивного комплекса будут тренироваться сборные команды Тюменской области по плаванию, триатлону, гребному слалому, спортивной борьбе (греко-римской), волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, самбо, рукопашному бою, пауэрлифтингу, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, в бассейне комплекса будут организованы занятия по плаванию для пенсионеров (по месту жительства), а также прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по плаванию.

После внесения спортивного комплекса во Всероссийский реестр объектов спорта в зале игровых видов спорта, зале спортивной гимнастики и плавательном бассейне запланировано проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня – по плаванию, баскетболу, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, спортивной аэробике, спортивной гимнастике, эстетической гимнастике, чирлидингу.