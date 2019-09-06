Губернатор Ямала выступил на сессии ВЭФ по законодательству арктических регионов

ТАСС, 6 сентября. Каждый проект в Арктике индивидуален, и инвесторы могут нуждаться в различных видах поддержки: налоговых льготах, инфраструктуре, оборудовании. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в докладе на пленарной дискуссии Восточного экономического форума, посвященной развитию регионов Арктики.

Основной темой обмена мнениями стал закон о преференциях для инвесторов в Арктической зоне, разработать который поручил президент РФ в апреле этого года. Глава региона представил доклад на тему развития законодательства с учетом специфики Арктики.

В пленарной дискуссии участвовал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, представители Совета Федерации и Государственной Думы РФ, а также компаний, работающих в регионах Крайнего Севера.

"Законопроект позволит поддержать новые проекты, в том числе в области сжиженного природного газа и нефтехимии, которые без этой поддержки просто не будут реализованы. Также разработанная система льгот будет способствовать увеличению загрузки Северного морского пути", - заявил Александр Крутиков, комментируя разработанный министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проект закона.

Губернатор Ямала подчеркнул, что каждый проект в Арктике индивидуален, и инвесторы могут нуждаться в различных видах поддержки: налоговых льготах, инфраструктуре, оборудовании.

"Мы всецело поддерживаем меры, связанные с развитием малого и среднего бизнеса. У себя в регионе мы на минимальном уровне закрепили основные налоги", - рассказал Дмитрий Артюхов. Также в своем выступлении губернатор коснулся и законодательных норм, которые создают сложности для арктических регионов.

"Нормы создаются для всей страны, иногда в наших специфических условиях их корректировка могла бы помочь нам высвободить дополнительные ресурсы. Например, речной вокзал в Салехарде работает только в сезон навигации. При этом охранять его по всем нормам мы должны круглый год, как если бы это было действующее предприятие. Аналогичная ситуация со школой в отдаленном селе Гыда: к охране этого объекта предъявляются такие же требования, как и в крупных городах. На все это тратятся значительные средства, которые мы могли бы направить на развитие", - отметил Артюхов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".